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選前人事大地震！花縣府副縣長、祕書長布達 衛生局長遭拔官
距離選舉不到1個月，任期也僅不到60天，花蓮縣今天罕見人事異動，一口氣布達6名一級主管，代理祕書長饒忠升任副縣長、縣府參議彭偉族升任祕書長、建設處長鄧子榆升任副祕書長，副處長張志豪接任建設處長職務，原任衛生局長朱家祥遭拔官，由副局長鍾美珠接任，另鳳林地政事務所主任黃一釗升任地政處長。
花蓮縣政府今天上午舉行11月份員工升旗典禮，同時辦理由縣長徐榛蔚布達新人事。因距離徐榛蔚任滿卸任不到2個月，突然的人事異動也引起議論。
縣府原本只有一位副縣長顏新章，在地方制度法修法三讀通過今年初上路後，原本可再增一位副縣長，但遲遲未任命，直到今天才指派饒忠為副縣長。因饒忠高升，其他職務也跟著連動。
至於原衛生局長朱家祥，從徐榛蔚第一任就被延攬進入縣府小內閣，8年局長任內獲得好評，突然離職也遭外界關注；地政處長原由副處長林輝雄代理，此次人事異動拔擢鳳林地政事務所主任黃一釗升任地政處長。
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