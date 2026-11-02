宜蘭納稅「減免處罰」新措施保障弱勢減罰 失竊車主免罰超貼心

宜蘭縣政府財政稅務局今天宣布，為保護納稅人權利，針對經濟弱勢族群及無主觀歸責性、非出於故意或過失的違規案件，訂定彈性調降罰鍰及免罰標準，例如已通報失竊的車輛若出現違規，依「無責任即無處罰」原則不會罰車主，維護租稅公平。

納稅者權利保護法第16條規定，「納稅者違反稅法上義務之行為非出於故意或過失者，不予處罰」，各縣市稅捐稽徵機關在處罰時，應考慮納稅者違反稅法的義務行為責難程度、對社會產生的影響及因違反稅法的義務所得利益，並可考慮納稅者的資力等情況給予減免。

全國推出「減免處罰」措施的縣市尚不多見。宜蘭縣政府財政稅務局說明，依「納稅者權利保護法」訂定的貼心新措施：

一，關懷弱勢，調降罰鍰倍數：針對未繳納使用牌照稅仍行駛公共道路遭查獲的違規案，為保障弱勢族群的基本生存權，修訂「使用牌照稅法減輕處罰參考表」，凡經主管機關核定為低收入戶，且為1年內第1次查獲違規者，檢附證明文件後，裁罰倍數將由原本0.3倍，大幅調降至0.1倍（適用1次為限）。

二、失竊免罰，維護租稅公平：針對車輛失竊期間遭他人違規行駛公共道路，或牌照/車體遭移用等案件，依該條第1項及行政罰法第7條第1項規定，行政處罰須以「故意或過失」為要件。

失竊車主已喪失實際支配，違規行為屬第三方所為，只要車主已向警察機關報案或通報有案並經查證屬實，依法「不予處罰」，落實租稅裁罰公平性與正當性。

財稅局提醒納稅人如果符合上述減免罰事由，請在收到違章裁處書或罰鍰繳款書繳納期間屆滿的次日起30日內，檢具相關證明文件向該局提出申明。申辦方式除臨櫃、書面、電話及傳真外，也可線上申辦或諮詢：

財政稅務局「納稅者權利保護專區」https://www.iltb.gov.tw/cp.aspx?n=16855，提供納保官聯絡方式、相關法令、案例及線上申請功能；或LINE官方帳號：搜尋LINE ID「iltb」，發送訊息或視訊諮詢服務，也可撥打服務專線03-9325101轉211洽詢。