花蓮漁港儲冰廠及冷凍庫新建計畫 縣府攜手漁會推進

外界關切花蓮區漁會發展、漁港供冰及冷鏈設施建設，花蓮縣府今天說，持續協助漁會協調替代供冰管道，也配合中央推動冷鏈設施改善計畫，透過各方合作改善漁民作業環境。

2024年0403地震後，花蓮農、漁、畜等產業面臨不同程度的影響，花蓮縣府農業處長陳淑雯表示，0403地震造成既有製冰廠受損，經業主評估後不再修復，原有供冰來源因此中斷。縣府持續協助漁會與花蓮果菜批發市場協調購冰事宜，並透過回頭車運送及既有小型製冰設備等方式，維持漁民基本用冰需求。

陳淑雯說明，依照花蓮區漁會統計，目前花蓮籍漁船共有429艘，每月約有200多艘漁船出海作業。漁會每週向花蓮果菜批發市場採購約150桶冰塊，另透過回頭車運送約20多桶冰塊，搭配既有小型製冰設備產製的冰塊，整體供應量目前尚能因應漁船基本作業需求。

在長期冷鏈建設方面，陳淑雯指出，花蓮漁港儲冰廠及冷凍庫新建計畫，總經費約新台幣1億2194萬元。感謝中央在計畫推動初期給予支持，並研議以7成經費補助協助地方推動冷鏈設施改善。

經花蓮區漁會綜合考量漁港實際營運及漁民作業需求，現階段計畫以儲冰設施為主，並增列運冰車作為配套，除可協助冰塊運送及供應調度外，也能配合水產品運輸需求，提升漁獲配送及物流作業的便利性。

陳淑雯表示，各界對花蓮區漁會發展提出許多建議，是促進漁業持續進步的重要參考。漁會從漁船作業、魚貨運銷到產業推廣，投入許多心力，縣府十分感謝漁會的努力，將持續與漁會保持密切聯繫，也感謝中央及花蓮果菜批發市場等的支持，讓現階段供冰調度與長期冷鏈建設能夠相互銜接，逐步改善花蓮漁業經營環境。