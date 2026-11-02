快訊

原計畫到波蘭當交換生…19歲電機系男大生遭酒駕撞死 南檢聲押肇事男

被問蔡其昌「弱智說」表情曝 盧秀燕反擊：支持鮮奶政策市民是智者

美股投資人注意！ 台北時間今晚10點半美股才開盤 原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮漁港儲冰廠及冷凍庫新建計畫 縣府攜手漁會推進

中央社／ 花蓮縣2日電

外界關切花蓮區漁會發展、漁港供冰及冷鏈設施建設，花蓮縣府今天說，持續協助漁會協調替代供冰管道，也配合中央推動冷鏈設施改善計畫，透過各方合作改善漁民作業環境。

2024年0403地震後，花蓮農、漁、畜等產業面臨不同程度的影響，花蓮縣府農業處長陳淑雯表示，0403地震造成既有製冰廠受損，經業主評估後不再修復，原有供冰來源因此中斷。縣府持續協助漁會與花蓮果菜批發市場協調購冰事宜，並透過回頭車運送及既有小型製冰設備等方式，維持漁民基本用冰需求。

陳淑雯說明，依照花蓮區漁會統計，目前花蓮籍漁船共有429艘，每月約有200多艘漁船出海作業。漁會每週向花蓮果菜批發市場採購約150桶冰塊，另透過回頭車運送約20多桶冰塊，搭配既有小型製冰設備產製的冰塊，整體供應量目前尚能因應漁船基本作業需求。

在長期冷鏈建設方面，陳淑雯指出，花蓮漁港儲冰廠及冷凍庫新建計畫，總經費約新台幣1億2194萬元。感謝中央在計畫推動初期給予支持，並研議以7成經費補助協助地方推動冷鏈設施改善。

經花蓮區漁會綜合考量漁港實際營運及漁民作業需求，現階段計畫以儲冰設施為主，並增列運冰車作為配套，除可協助冰塊運送及供應調度外，也能配合水產品運輸需求，提升漁獲配送及物流作業的便利性。

陳淑雯表示，各界對花蓮區漁會發展提出許多建議，是促進漁業持續進步的重要參考。漁會從漁船作業、魚貨運銷到產業推廣，投入許多心力，縣府十分感謝漁會的努力，將持續與漁會保持密切聯繫，也感謝中央及花蓮果菜批發市場等的支持，讓現階段供冰調度與長期冷鏈建設能夠相互銜接，逐步改善花蓮漁業經營環境。

漁民 花蓮 農業處

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

告別老舊淤積 新竹雙漁港動用數億元 碼頭、清淤、岸電全面升級

花蓮化仁自行車道積砂掀攻防 魏嘉賢主張補堤防 鄉公所駁工程不良

全球最大海龜現蹤高雄 瀕危「革龜」誤闖漁民網具野放成功

影／小琉球漁船遭颱風吹斷纜繩 海上半沉10天…今拖回本島

相關新聞

宜蘭納稅「減免處罰」新措施保障弱勢減罰 失竊車主免罰超貼心

宜蘭縣政府財政稅務局今天宣布，為保護納稅人權利，針對經濟弱勢族群及無主觀歸責性、非出於故意或過失的違規案件，訂定彈性調降罰鍰及免罰標準，例如已通報失竊的車輛若出現違規，依「無責任即無處罰」原則不會罰車主，維護租稅公平。

花蓮公共自行車站點太少、尖峰借不到車 縣府：明年全縣1500輛

花蓮縣公共自行車10月29日啟用，首波在花蓮市、吉安鄉及新城鄉設置20處租賃站、投入200輛電輔車，但有民眾反映站點太少、尖峰時段借不到車。縣府表示，今年底將擴增至60站、600輛車，明年9月底前達到全縣150站、1500輛，並將依民眾回饋滾動檢討。

植物纖維製衣走秀超酷炫 宜蘭「島嶼織間」讓傳統秀上時尚舞台

以原民文化為主的蘭陽原創館年度走秀登場，今年的「島嶼織間 BETWEEN FIBERS」聚焦構樹、苧麻、香蕉絲、黃藤4大植物纖維製成的服飾用品，昨晚在原創館透過走秀與跨域對談，呈現原住民族工藝從土地原料、技法實踐到當代設計的過程，帶領民眾從作品認識材料、工藝理解文化，感受原住民與大自然相處累積的生活智慧。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。