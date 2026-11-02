花蓮公共自行車站點太少、尖峰借不到車 縣府：明年全縣1500輛

花蓮縣公共自行車10月29日啟用，首波在花蓮市、吉安鄉及新城鄉設置20處租賃站、投入200輛電輔車，但有民眾反映站點太少、尖峰時段借不到車。縣府表示，今年底將擴增至60站、600輛車，明年9月底前達到全縣150站、1500輛，並將依民眾回饋滾動檢討。

花蓮縣公共自行車首波啟用後，民眾反應普遍良好，但初期僅有20處站點、200輛車上線，部分民眾認為便利性仍不足。有民眾指出，東大門夜市站點位置太過裡面，且僅有6個車架，停車空間不足，希望能調整位置並增加車輛數量。

縣府觀光處長余明勲表示，原定今年底完成60個站點、600輛車，縣府決定提前開放首波20站，讓民眾先行試乘，透過實際使用回饋，作為下一階段改善依據，不必等到全部設置完成才開放。他也坦言，網路上發現部分民眾對租借方式及電子圍籬不熟悉，後續將透過網站及客服加強宣導，也希望使用者能互相分享借還車經驗。

針對站點設置問題，余明勲說，每個人都希望住家附近就有租賃站，但站點規劃除了交通流量及民眾需求，也受到土地取得限制，部分場地仍須溝通、協調及簽約。首波20站是因土地取得較快才優先啟用，後續將依民眾意見滾動檢討，包括東大門站點是否擴大、位置是否外移等，都會納入評估。

余明勲指出，今年底將完成全縣60站、600輛車，明年9月底前完成150站、1500輛車，金三角商圈也一定會設站，只是時間先後問題，請民眾體諒。此外，營運廠商運點科技另提供1000輛車供臨時調度，可配合大型活動設置臨時電子圍籬停車區，讓民眾從車站騎車前往活動場地，或參與自行車尋寶等遊程，未來站點不會一成不變，將保留彈性調整空間。