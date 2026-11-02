植物纖維製衣走秀超酷炫 宜蘭「島嶼織間」讓傳統秀上時尚舞台

以原民文化為主的蘭陽原創館年度走秀登場，今年的「島嶼織間 BETWEEN FIBERS」聚焦構樹、苧麻、香蕉絲、黃藤4大植物纖維製成的服飾用品，昨晚在原創館透過走秀與跨域對談，呈現原住民族工藝從土地原料、技法實踐到當代設計的過程，帶領民眾從作品認識材料、工藝理解文化，感受原住民與大自然相處累積的生活智慧。

活動創作陣容亮眼，邀集阿美族「獨樹依織」創辦人林戎依、泰雅族「SINRAMAT ‧ 醒來吧」首席工藝師林月英、阿美族「巴法娜」創辦人孫湯淑媚、撒奇萊雅族「原時尚文化藝術工作室」創辦人吳秀梅、噶瑪蘭族「新社香蕉絲工坊」以及太魯閣族歌勒文傳負責人都姆恩・馬邵等頂尖工藝師與創作者，共同呈獻四大主題作品。

代理縣長林茂盛昨晚首度穿起原住民服飾參與走秀，感覺很新鮮。林茂盛表示，「島嶼織間」四大植物纖維，從「構樹」樹皮捶打成布的材料轉化、「苧麻」由線成布的編織脈絡、「香蕉絲」細緻的纖維質地、「黃藤」連結山林生活的器物工藝，讓觀眾看見作品背後的技藝與文化記憶，增加認識支持原住民族創作者。

展演後安排「Talk Salon 跨域對談」，以「讓傳統在當代重新呼吸：植物纖維與當代時裝」為題進行對話，從材料特性、工藝轉型到文化精神的保留，進行深度交流與民眾提問互動，場面熱絡。

縣政府指出，蘭陽原創館是原住民族特色產業、文化交流與地方創意的平台，這次周年大秀以植物纖維為媒介，不僅讓工藝故事被更多人看見，也期待促成工藝師與設計師未來跨界合作，深化產業連結。

蘭陽原創館的「島嶼織間 BETWEEN FIBERS」走秀，聚焦在構樹、苧麻、香蕉絲、黃藤4大植物纖維製成的服飾用品，別具特色。圖／縣府提供

蘭陽原創館「島嶼織間 BETWEEN FIBERS」走秀，聚焦在構樹、苧麻、香蕉絲、黃藤4大植物纖維製成的服飾用品，別具特色。圖／縣府提供

蘭陽原創館的「島嶼織間 BETWEEN FIBERS」走秀，聚焦在構樹、苧麻、香蕉絲、黃藤4大植物纖維製成的服飾用品，別具特色。圖／縣府提供

代理縣長林茂盛昨晚首度穿起原住民服飾參與走秀，感覺很新鮮。

圖／縣府提供

蘭陽原創館「島嶼織間 BETWEEN FIBERS」走秀，聚焦在構樹、苧麻、香蕉絲、黃藤4大植物纖維製成的服飾用品，別具特色。圖／縣府提供