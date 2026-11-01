先走向世界再把世界帶回家鄉 基隆楓香舞蹈團赴美交流帶回跨文化感動

基隆市楓香舞蹈團獲得教育部青年發展署海外圓夢基金補助，帶領9名青年赴美藝術與文化交流數周後返台，並將跨海帶回的舞蹈視野與跨文化感動，在今天的分享活動中，轉化為與家鄉對話的具體行動。

楓香舞蹈團成功推動台美青年舞蹈交流計畫，由專業團隊帶領9人成員跨越太平洋，前往美國西雅圖與布雷默頓，走進美國西北舞蹈學校（Northwest School of Dance）交流。團方說，面對高強度挑戰的芭蕾、爵士及音樂劇等多元舞風，在密集的排練與快速編舞節奏中，不少學員因肌肉痠痛與文化差異面臨極大挫折。

首次嘗試芭蕾的李姓學員，在排練初期因自我要求甚高、備感壓力，曾向業師提出更換舞碼的想法，但在授課外師JoAnne及Stephanie的耐心鼓勵，同儕溫暖陪伴，加上自己努力不懈練習下，勇敢跨出舒適圈，脫胎換骨並完成演出。

楓香舞蹈團表示，除了課堂上的技術精進，青年學員也參與極具震撼力的在地「社區鼓圈（Drum Circle）」交流，從觸摸天然牛皮、拉緊鼓繩開始，親手製作專屬自己的鼓，深刻體會樂器背後對材料與手感的尊重。

學員帶著自製的鼓走入美國社區，與不同年齡、語言和背景的當地居民圍成一圈即興合奏、隨樂舞動。有學員在日記中寫下，「原本只是聚在一起打鼓，卻在不知不覺中與身旁的人成為了朋友」，那一刻才知首文化交流不只是課本上的名詞，而是能用身體與節奏彼此靠近的真實連結。

楓香舞蹈團指出，參訪計畫主軸是「身體的語言，文化的對話」，結合海外見習、社區融入與文化觀察是最核心的價值。參訪團隊也透過參與當地燭光音樂會、參訪華盛頓大學及觀察城市街道，引導青年重新思考現場演出的意義，拓寬理解藝術的維度。

學員今天舉辦交流成果分享活動，現場透過舞蹈演示與鼓圈體驗，將個人的海外記憶轉化為分享的能量，希望能激勵更多台灣青年勇敢追夢。楓香舞蹈團期盼，這趟從台灣走向世界，再把世界帶回家鄉的圓夢旅程，除了精進學員的舞技，也能培育出具備自信表達、尊重差異特質的跨國藝術人才，持續為台灣的藝文土壤深耕希望。

基隆市楓香舞蹈團帶領9名青年赴美藝術與文化交流數周後返台，今在分享活動中，將跨海帶回的舞蹈視野與跨文化感動，轉化為與家鄉對話的具體行動。圖／楓香舞蹈團提供

基隆市楓香舞蹈團帶領9名青年赴美藝術與文化交流數周後返台，今在分享活動中，將跨海帶回的舞蹈視野與跨文化感動，轉化為與家鄉對話的具體行動。圖／楓香舞蹈團提供

基隆市楓香舞蹈團帶領9名青年赴美藝術與文化交流數周後返台，今在分享活動中，將跨海帶回的舞蹈視野與跨文化感動，轉化為與家鄉對話的具體行動。圖／楓香舞蹈團提供

基隆市楓香舞蹈團帶領9名青年赴美藝術與文化交流數周後返台，今在分享活動中，將跨海帶回的舞蹈視野與跨文化感動，轉化為與家鄉對話的具體行動。圖／楓香舞蹈團提供