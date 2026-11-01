花蓮化仁自行車道積砂掀攻防 魏嘉賢主張補堤防 鄉公所駁工程不良

花蓮縣吉安鄉化仁海堤自行車道風災後積砂問題，引發縣長選戰攻防。無黨籍縣長候選人魏嘉賢批評，車道屢遭海浪掩埋，公帑反覆投入修復，主張補齊永久性堤防缺口；吉安鄉公所則強調，車道本體結構完好，當時設計已考量災後清理及復原需求，呼籲外界勿將例行清淤視為工程品質不良。

魏嘉賢指出，吉安鄉公所2年前獲中央經費補助，斥資1500萬元整修化仁海堤自行車道，透過抬高步道路面、增設植栽等方式固砂綠化，希望減少強風及海浪帶來的砂石堆積，但薔琵颱風離境後，車道南端仍遭海浪夾帶砂石覆蓋，部分路段甚至出現毀損情形，讓他質疑，「難道每次颱風過境，都得再花錢請廠商進場修復？」並要求國民黨縣長候選人、吉安鄉長游淑貞表態。

魏嘉賢認為，現場仍留有不少細砂，恐影響民眾騎乘安全，單純清淤並不能解決反覆受災的根本問題，且化仁海堤往南延伸至東華大橋一帶，仍有永久性堤防不足的情形，沿岸不僅可能遭海浪侵襲，也面臨花蓮溪洪水溢流風險。

他承諾，若未來當選，將積極與中央及相關單位協調，補強沿線堤防缺口，降低公共設施反覆受損及經費重複支出的情況，同時把花蓮市既有濱海建設向南延伸至吉安，改善七腳川溪以南缺乏整體規畫的現況，串連七星潭至花蓮溪，打造完整濱海廊帶。

吉安鄉公所回應，當初規畫自行車道時，已考量當地自然環境特性，因此採取容易清理、能夠復原且重置成本較低的設計原則，遭砂石覆蓋的路段僅是路面受到海砂及石塊堆積，車道主體結構並未遭沖毀或破壞，且災後已迅速派員清除障礙、恢復通行。

鄉公所表示，南段堤防屬於花蓮溪河岸堤防，主管機關為經濟部水利署，過去曾召開相關治理檢討會議，卻未見身為縣議員的魏嘉賢出席或提出建議，呼籲外界不要將災後例行清淤解讀為工程品質不佳。

鄉公所指出，河川治理及堤防興建應依專業評估，並尊重中央主管機關權責，透過正式管道協調推動，尤其堤防外河川公地上的公共設施，即使興建堤防，仍可能受到河川水患及自然環境變動影響，未來公所將持續做好災害應變、設施維護及跨機關合作，兼顧公共安全與經費運用效益。