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花蓮國際石雕藝術季 光復大農大富欣賞「石頭在呼吸」

中央社／ 花蓮縣1日電

2026花蓮國際石雕藝術季以多元媒材拓展石雕藝術的想像，首邀澳洲墨爾本藝術與科技工作室ENESS，帶來大型戶外光影裝置「石頭在呼吸」，接續在光復鄉大農大富平地森林園區展出。

花蓮縣文化局表示，「石頭在呼吸」（Iwagumi AirScape）以石頭為媒介，重新想像花蓮與土地的關係。作品首站於花蓮市日出大道展出19天，吸引近9萬人次參觀；第二站於光復鄉大農大富平地森林園區展出，因應颱風薔琵影響，展期調整為10月31日至11月16日。

今天下午開幕活動「金曲傳奇．石光共鳴音樂會」，邀請民眾走進森林，感受藝術、音樂與自然交織的魅力。展場在廣闊草地與森林中，19座最高達13公尺的充氣巨石錯落，構築出超現實的地景。

在大農大富的草木中，提供更開闊的觀看尺度，文化局邀請民眾放慢步調，在作品、身體與自然環境的互動中，感受光影、空間與地景交織而成的獨特體驗。

此外，「金曲傳奇．石光共鳴音樂會」邀請金曲獎特別貢獻獎得主黃瑞豐、金曲獎得主鍾興民，以及瑞士小號演奏家亞尼克．巴曼（Yannick Barman），攜手菁英弦樂團演出，帶來橫跨流行、爵士與古典的90分鐘音樂饗宴。

2026花蓮國際石雕藝術季以「膚土之下：裂縫、痕跡與重生」為命名，從觀看石頭走向理解生命，系列展覽及活動自9月開始陸續開跑，其中主題特展「化生」即日起至明年1月24日在花蓮縣石雕博物館展出。

石頭 花蓮 藝術

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