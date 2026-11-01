36小時不間斷救援考驗 基隆特搜隊通過NAP中型隊伍認證增戰力
經過36小時不間斷的模擬震災救援考評，基隆市消防局特種搜救隊日前順利通過國家搜救隊伍能力分級認證（NAP）中型隊伍考評，取得認證資格。全體隊員完成搜索、救援、醫療、後勤及指揮協調等任務，展現跨專業合作能力，增加基隆市重大災害救援量能。
考評於南投縣消防署訓練中心進行，基隆市動員80人，結合消防、義消、醫護人員、土木結構技師及獸醫師，並出動2隻搜救犬、20輛車輛，組成具備管理、搜救、醫療與後勤功能的救援團隊。從動員集結、裝備檢查與人員健康評估開始，逐步完成災區報到、行動基地建置及任務部署，接受整體運作能力的檢驗。
市長謝國樑表示，守護市民安全，需要平時持續累積的專業與準備，感謝參與考評人員的辛勤付出，讓基隆的救災能力獲得肯定。市府將持續支持消防團隊精進訓練與跨區合作，提升重大災害應變能力，守護市民生命財產安全。
NAP認證是內政部消防署參考聯合國國際搜索救援諮詢團（INSARAG）規範建立的國家級認證制度。中型隊伍評測表共有18個大項、70個小項，涵蓋隊伍組織、動員集結、災情評估、行動基地運作、通訊協調、安全管理、技術搜索、救援操作、醫療及後勤等內容。
實地評測須連續進行36小時，包括2小時動員集結及34小時災區作業。評測過程以中部地區發生規模6.8地震為模擬情境，設定多處建築物倒塌、道路中斷及人員受困，要求隊伍在資訊有限、環境持續變化的情況下，完成災情研判、救援排序及人力裝備調度。
消防局長游家懿表示，特搜隊的救援能力，來自每一次訓練、裝備整備與跨專業合作。此次通過認證，是全體隊員共同努力的成果，也感謝義消、醫療及技師夥伴投入。副市長方定安於隊伍出發前，特別前往暖暖消防分隊為特搜隊成員加油打氣，肯定大家長期投入專業訓練及裝備整備的辛勞，並期勉發揮實力與默契。
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