快訊

新聞幕後／徐巧芯揭辯論「展現真實蔣萬安」 再提1關鍵：所有藍白的痛

「個人電腦部署RAM太浪費」 網見奧特曼言論炸鍋：真是個自私自利的混蛋

台北市長辯論／矢板明夫分析蔣萬安「攻防3主軸」 沈伯洋有3特點

聽新聞
0:00 / 0:00

台東跨年網路龜速有解？海濱公園寬頻工程動工 年底拚不再轉圈圈

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
海濱公園國際地標周邊寬頻管道工程總經費近1300萬元，今年8月完成招標，近期正式進場施工。記者尤聰光／攝影
海濱公園國際地標周邊寬頻管道工程總經費近1300萬元，今年8月完成招標，近期正式進場施工。記者尤聰光／攝影

每逢跨年、東漂及元宵等大型活動，台東市海濱公園國際地標總是湧入上萬人潮，但民眾想用手機直播、傳照片分享，卻經常碰上網路塞車，傳輸速度慢得讓人著急。縣府去年規畫改善網路環境，海濱公園周邊寬頻管道工程日前已動工，預計年底跨年前完工，盼趕上今年跨年活動，讓民眾不再受網路「龜速」之苦。

縣府建設處長蔡勝雄表示，目前已從中正路將寬頻線路引進海濱公園，施工廠商正進行管線挖掘及埋設作業，預計年底跨年前完成。未來舉辦大型活動時，電信業者及承辦傳媒公司可直接連接相關線路，提升網路傳輸效率，民眾使用手機上網、分享照片或影片，也可望減少網路延遲、傳輸不順等情形。

建設處指出，海濱公園國際地標周邊寬頻管道工程總經費近1300萬元，今年8月完成招標，近期正式進場施工，主要是建置完善的寬頻網路管道，改善大型活動期間網路使用需求。

近年海濱公園舉辦跨年晚會、東漂及元宵等大型活動，經常吸引上萬民眾到場，同時間大量手機連線，網路負載大增，不僅民眾直播、傳送照片時頻頻卡頓，承辦活動的傳媒公司也曾因網路頻寬不足，影響現場採訪及影像傳輸作業。去年縣長饒慶鈴要求改善，建設處隨即提出計畫並辦理工程發包。

遊客林小姐表示，去年跨年曾到海濱公園參加活動，當時直播過程斷斷續續，今年跨年卡司同樣吸引人，已計畫再到現場，希望能順利直播，與親友分享現場氣氛。也有市民認為，未來大型活動只會愈來愈多，人潮聚集時網路品質格外重要，改善寬頻設施不只是方便遊客，也有助於提升活動現場的使用品質。

台東市海濱公園國際地標周邊寬頻管道工程日前動工，縣府力拚年底跨年前完工，改善大型活動期間網路傳輸速度。記者尤聰光／攝影
台東市海濱公園國際地標周邊寬頻管道工程日前動工，縣府力拚年底跨年前完工，改善大型活動期間網路傳輸速度。記者尤聰光／攝影

台東 跨年 龜速

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

凱擘拓展企業智慧場域應用 以AI智慧監控助攻城市治理

東元二度參展鴻海科技日 發表NVIDIA架構MDC方案

生生用平板 教育部導入LCDRS技術 降低網路延遲、強化資安防護

詐團濫用LINE語音驗證大量養號 刑事局聯7業者下架近30萬個帳號

相關新聞

台東金峰洛神花音樂節、金曲歌手接力開唱 部落古謠唱響花田

台東南迴金峰鄉年度盛事「2026金峰鄉洛神花音樂節」今在正興村衛生室前洛神花田登場，吸引上千人次遊客到場，除欣賞洛神花田景致，也透過部落農友導覽認識洛神花產業，現場並邀請多組原住民歌手及樂團接力演出，讓排灣族、魯凱族傳統歌謠與現代音樂在花田間交織。

台東市長選戰升溫！藍營陳銘風競總湧2500人 綠營翁聖惠端四大政見

台東市長選戰逐漸升溫，尋求連任的國民黨候選人陳銘風競選總部成立大會今天下午登場，主辦單位估計湧入超過2500名支持者，縣長饒慶鈴、議長吳秀華及立委黃建賓到場力挺；民進黨候選人翁聖惠的競選總部暨後援會成立大會日前也吸引上千名支持者參與，近期持續走訪大街小巷，並提出四大政見，雙方陸續展開組織動員與政策訴求。

台東跨年網路龜速有解？海濱公園寬頻工程動工 年底拚不再轉圈圈

每逢跨年、東漂及元宵等大型活動，台東市海濱公園國際地標總是湧入上萬人潮，但民眾想用手機直播、傳照片分享，卻經常碰上網路塞車，傳輸速度慢得讓人著急。縣府去年規畫改善網路環境，海濱公園周邊寬頻管道工程日前已動工，預計年底跨年前完工，盼趕上今年跨年活動，讓民眾不再受網路「龜速」之苦。

台東農改場家政推廣70週年！原鄉農業結合科技 邁向永續發展

農業部台東區農業改良場今上午舉辦115年度「原鄉力動、永續共好」暨家政推廣70週年慶祝活動，展示農業試驗研究成果及原鄉部落輔導成果，並透過展覽、DIY體驗及農產品展售，呈現台東農業結合傳統智慧與現代科技的發展成果，也回顧農村家政推廣70年來的轉變。

每票最高5000元！台東延平鄉代候選人涉買票 遭聲押禁見獲准

台東縣延平鄉鄉民代表選舉傳出現金買票案！地檢署接獲情資，指一名陳姓鄉代候選人與胡姓配偶，涉嫌以每票2000元、5000元不等代價，向選民行賄。檢方指揮警方偵辦，昨持搜索票前往兩人住處搜索，查扣相關物證，並拘提兩人及傳喚7名選民到案說明。檢察官複訊後，認為陳姓候選人涉嫌重大且有勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，胡姓配偶則限制住居。

注意！颱風過後基隆多處頂加及鐵皮違建受損 擅自重建恐變新違建

薔琵颱風23日晚間到24日凌晨狂掃北台，強風驟雨，基隆市靠港邊最大陣風達14級，造成市區多處頂樓加蓋及空地違建鐵皮受損、掀落，很多民眾不知如何處理十分困擾。基隆市政府都市發展處表示，民眾進行災後修復時，仍應遵守基隆市違章建築相關規定，不得以恢復原狀為由，擅自重建、加高或擴大面積，以免經認定為新違建，遭依法查報拆除。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。