台東跨年網路龜速有解？海濱公園寬頻工程動工 年底拚不再轉圈圈

每逢跨年、東漂及元宵等大型活動，台東市海濱公園國際地標總是湧入上萬人潮，但民眾想用手機直播、傳照片分享，卻經常碰上網路塞車，傳輸速度慢得讓人著急。縣府去年規畫改善網路環境，海濱公園周邊寬頻管道工程日前已動工，預計年底跨年前完工，盼趕上今年跨年活動，讓民眾不再受網路「龜速」之苦。

縣府建設處長蔡勝雄表示，目前已從中正路將寬頻線路引進海濱公園，施工廠商正進行管線挖掘及埋設作業，預計年底跨年前完成。未來舉辦大型活動時，電信業者及承辦傳媒公司可直接連接相關線路，提升網路傳輸效率，民眾使用手機上網、分享照片或影片，也可望減少網路延遲、傳輸不順等情形。

建設處指出，海濱公園國際地標周邊寬頻管道工程總經費近1300萬元，今年8月完成招標，近期正式進場施工，主要是建置完善的寬頻網路管道，改善大型活動期間網路使用需求。

近年海濱公園舉辦跨年晚會、東漂及元宵等大型活動，經常吸引上萬民眾到場，同時間大量手機連線，網路負載大增，不僅民眾直播、傳送照片時頻頻卡頓，承辦活動的傳媒公司也曾因網路頻寬不足，影響現場採訪及影像傳輸作業。去年縣長饒慶鈴要求改善，建設處隨即提出計畫並辦理工程發包。

遊客林小姐表示，去年跨年曾到海濱公園參加活動，當時直播過程斷斷續續，今年跨年卡司同樣吸引人，已計畫再到現場，希望能順利直播，與親友分享現場氣氛。也有市民認為，未來大型活動只會愈來愈多，人潮聚集時網路品質格外重要，改善寬頻設施不只是方便遊客，也有助於提升活動現場的使用品質。