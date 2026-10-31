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台東金峰洛神花音樂節、金曲歌手接力開唱 部落古謠唱響花田

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
金峰鄉洛神花音樂節邀請多組歌手及樂團接力演出，排灣族、魯凱族音樂與現代樂聲交織，展現部落文化魅力。圖／金峰鄉公所提供
金峰鄉洛神花音樂節邀請多組歌手及樂團接力演出，排灣族、魯凱族音樂與現代樂聲交織，展現部落文化魅力。圖／金峰鄉公所提供

台東南迴金峰鄉年度盛事「2026金峰鄉洛神花音樂節」今在正興村衛生室前洛神花田登場，吸引上千人次遊客到場，除欣賞洛神花田景致，也透過部落農友導覽認識洛神花產業，現場並邀請多組原住民歌手及樂團接力演出，讓排灣族、魯凱族傳統歌謠與現代音樂在花田間交織。

鄉長蔣爭光表示，今年洛神花季以洛神花為主軸，結合部落文化與音樂，希望透過排灣族、魯凱族古謠及歌謠，展現部落族人的文化自信，以及對土地與自然的敬意。

他指出，洛神花在金峰鄉種植已有超過50年歷史，洛神花音樂節也舉辦超過25年。金峰鄉擁有豐富的農業與文化底蘊，希望進一步結合洛神花產業、部落文化、音樂及觀光，推動相關產品六級產業化，讓更多國內外民眾認識金峰。

活動由部落文化耆老陳叁祥及音樂人甘聖竹帶領金峰鄉正興部落青年隊揭開序幕，接著由金曲歌手Cemelesai徹摩、魏金漢（山地哥）、周莉文，以及沿山大樂隊、沽溜．巴達拉克、野孩子、南子漢、VAI樂團等團體接力演出，傳統歌謠與不同音樂風格交織，讓洛神花田成為部落音樂舞台。

台東南迴金峰鄉長蔣爭光（右三）與來賓用洛神花香檳塔揭開2026金峰鄉洛神花音樂節序幕。圖／金峰鄉公所提供
台東南迴金峰鄉長蔣爭光（右三）與來賓用洛神花香檳塔揭開2026金峰鄉洛神花音樂節序幕。圖／金峰鄉公所提供

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