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台東農改場家政推廣70週年！原鄉農業結合科技 邁向永續發展

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東區農業改良場舉辦「原鄉力動、永續共好」暨家政推廣70週年活動，展示農業研究成果及原鄉部落輔導成果。記者尤聰光／攝影
台東區農業改良場舉辦「原鄉力動、永續共好」暨家政推廣70週年活動，展示農業研究成果及原鄉部落輔導成果。記者尤聰光／攝影

農業部台東區農業改良場今上午舉辦115年度「原鄉力動、永續共好」暨家政推廣70週年慶祝活動，展示農業試驗研究成果及原鄉部落輔導成果，並透過展覽、DIY體驗及農產品展售，呈現台東農業結合傳統智慧與現代科技的發展成果，也回顧農村家政推廣70年來的轉變。

場長陳信言表示，農改場長期投入原鄉農作物推廣與發展，包括小米、樹豆、紅藜等作物，透過結合部落傳統栽培智慧與現代農業科技，協助提升農作生產與發展。面對氣候變遷，農業發展也更加重視環境及生態保護，並結合企業ESG資源導入部落，期望讓原鄉農業能夠持續經營。

至於家政推廣，陳信言指出，早期農村家政工作多以家庭農務及生活管理為主，如今已逐步轉型，延伸至食農教育、綠色照顧等領域，對穩定農村生活及促進社區發展都有助益。

活動規畫四大主題展區，展示農業研究與農村推廣成果。其中，「試驗研究成果展示區」呈現水稻、洛神葵、木鱉果、番荔枝等作物的研發成果，以及農機具創新與病蟲害防治技術；「原民與永續主題專區」則介紹小米品種、樹豆加工技術及循環農業成果。

「ESG主題專區」透過著色牆、保種盒、蜜源植物及蝴蝶標本等展示，傳遞生態保育與永續發展理念；「家政70週年展區」則呈現綠色照顧、性別平等閱讀角、家政班特色料理等成果，回顧農村家政推廣歷程及農村女性參與社區發展的角色。

現場也安排原住民傳統舞蹈、「職人搗麻糬SHOW」及家政班表演，並設置「小小研究員」闖關活動，完成關卡可兌換限量鬼頭刀魚柳或木虌果果汁。此外，還有粗糠水苔球、木虌果切糕等食農DIY體驗，以及超過30個農特產品與原民美食攤位，讓民眾透過參與活動認識台東農業特色。

活動設置多個主題展區，介紹原鄉作物、永續農業成果、食農DIY及農特產品展售，吸引民眾參與。記者尤聰光／攝影
活動設置多個主題展區，介紹原鄉作物、永續農業成果、食農DIY及農特產品展售，吸引民眾參與。記者尤聰光／攝影

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