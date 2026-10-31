每票最高5000元！台東延平鄉代候選人涉買票 遭聲押禁見獲准

台東縣延平鄉鄉民代表選舉傳出現金買票案！地檢署接獲情資，指一名陳姓鄉代候選人與胡姓配偶，涉嫌以每票2000元、5000元不等代價，向選民行賄。檢方指揮警方偵辦，昨持搜索票前往兩人住處搜索，查扣相關物證，並拘提兩人及傳喚7名選民到案說明。檢察官複訊後，認為陳姓候選人涉嫌重大且有勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，胡姓配偶則限制住居。

地檢署表示，接獲檢舉後，立即指派吳芃萱、康舒涵檢察官指揮台東縣警察局關山分局偵辦，經蒐證後，於昨天持法院核發的搜索票，前往候選人及其配偶住處執行搜索，查扣相關物證，並拘提兩名被告到案，同時傳喚7名選民接受調查。

檢察官訊問後，認定陳姓候選人及胡姓配偶均涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪，犯罪嫌疑重大。其中，候選人有事實足認存在勾串證人之虞，檢方向法院聲請羈押禁見獲准；胡姓配偶則諭知限制住居，其餘到案選民均請回。

地檢署呼籲，買票賄選嚴重破壞民主法治及選舉公平性，民眾若發現任何賄選情事，應勇於出面檢舉，共同維護乾淨、公平的選舉環境。檢舉人身分絕對嚴格保密，經查獲屬實，更可獲得高額檢舉獎金。