注意！颱風過後基隆多處頂加及鐵皮違建受損 擅自重建恐變新違建

薔琵颱風23日晚間到24日凌晨狂掃北台，強風驟雨，基隆市靠港邊最大陣風達14級，造成市區多處頂樓加蓋及空地違建鐵皮受損、掀落，很多民眾不知如何處理十分困擾。基隆市政府都市發展處表示，民眾進行災後修復時，仍應遵守基隆市違章建築相關規定，不得以恢復原狀為由，擅自重建、加高或擴大面積，以免經認定為新違建，遭依法查報拆除。

民眾反映指出，他家舊公寓頂樓加蓋很多年了，這次被強風吹走剩三分之一殘破屋頂還貿著，是前屋主留下的，也不知何時蓋的，不重蓋怕頂樓恐漏水，蓋了又怕會變新違建。類似情況不少，還有人雨遮被風吹走，很多民眾都遇到困擾，不知如何處理。

都市發展處表示，依「基隆市舊有違章建築修繕辦法」，「舊有違章建築」是指民國84年1月1日以前之違章建築。民眾修繕前，應先確認建造時間及適用條件，並依法向市府都市發展處提出申請，勿擅自施工。

舊有違建修繕應依原形、原質或相近材料辦理，除支柱外，不得使用鋼筋混凝土構造。基礎、樑柱、承重牆壁、樓地板、屋架或屋頂，任何一項均不得有過半之修理或變更；但屋架上的桁條、椽子、屋面板及屋面瓦得全部翻修。屋面材料得全部翻修，並不代表可以將整座違建拆除後重新搭建。

使用管理科長吳建興說，針對民眾常見的雨遮、採光罩、入口透空遮雨棚、透空花架及遮雨棚等設施，災後修繕前，應先依「基隆市建築物增設一定規模以下構造物處理要點」及其附表，確認個別設施是否符合適用項目與規模，並遵守設置位置、材料及構造形式等相關限制，不能僅因原已設置，即認為可任意修復或重新搭建。

都發處說明，相關設施如欲適用拍照列管、得免查報規定，修復後仍須符合要點及附表條件，不得藉機加高、擴大或增設壁體，將原有透空棚架圍設成室內使用空間。符合一定規模的構造物，亦非因此取得合法建築資格；如有妨礙消防安全、公共通行或其他依法應查報拆除情形，仍須依規定辦理。

市府提醒，災後修繕應兼顧安全與法令規範，所有權人應檢查鐵皮、屋架及固定構件有無鬆動、鏽蝕或掉落之虞，並請專業人員協助評估。施工前如對修繕資格、容許範圍或申請程序有疑義，請先洽都市發展處使用管理科確認，避免因擅自施作或逾越規定，經認定為新違建而遭查報拆除。