花蓮氣象站 明年規畫監測馬太鞍溪

全台現有七座氣象雷達站，鄰近花蓮港的花蓮雷達站是六十年前啟用，開啟台灣氣象雷達觀測的新頁，今年設站滿一甲子，氣象署斥資上億元採購的雙頻移動式氣象雷達首度移到花蓮展出，還規畫明年汛期移動到馬太鞍溪，強化監測預警能力。

中央氣象署昨辦「千里觀風雲、守護一甲子」活動，向歷代雷達人致敬，並巡禮歷代設備，從已退役的第一代雷達設備到現役的第四代雙偏極化氣象雷達，七月剛啟用的雙頻（Ｘ／Ka）移動式氣象雷達也在展出之列。

台灣現有七座固定式大型氣象雷達，最遠觀測距離可達四百六十公里，不過山區地形複雜，觀測可能有死角，氣象署引入新式雙頻雷達，採取任務部署，針對颱風、梅雨鋒面、強對流等密集觀測。

氣象署副署長馮欽賜說，移動式雷達有機動優勢，且除了觀測降雨，也能監測更微小的雲霧及雲滴變化，彌補固定式雷達不足。配合花蓮雷達氣象站六十周年展出，接著將移到新北市五分山進行冬季雲霧低層的天氣系統觀測，規畫明年第二季或第三季移至馬太鞍溪上游，觀測山區降雨。

另一位副署長洪景山說明，傳統大型雷達主要掌握降雨系統，對較小的雲滴及雲霧變化觀測能力較有限；Ｘ頻段可偵測雨滴與風，適合監測五十公里內降雨系統，Ka頻段則能偵測微小雲滴、冰晶及霧滴，適合監測二十公里內雲層發展。

洪景山說，今年上半年已經在馬太鞍溪上游完成二套雨量與全套氣象觀測系統，未來雙頻移動式雷達進駐，可提供更多數據，有助於了解複雜地形上的雲雨發展過程。