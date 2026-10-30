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宜蘭市長選戰…蕭美琴任韓瑩榮譽主委 陳美玲明成立競選總部
民進黨宜蘭市長候選人韓瑩今天宣布核心競選團隊，最大亮點是副總統蕭美琴點頭接任「榮譽主任委員」，兩人合體競選看板也同步亮相；國民黨市長候選人陳美玲明天成立競選總部，預計將湧入大批支持者，同黨縣長候選人吳宗憲也將站台力挺。
韓瑩說，民進黨在全台14個縣轄市提名7位女性市長候選人，都由副總統蕭美琴接任共同榮譽主委，透過「女力連線」，她將與中央緊密合作。此外，她的競選總幹事由律師高紫庭出任，主任委員則是「全體宜蘭市民」。
韓瑩與蕭美琴的大型合體競選看板，今天起掛上街頭，除了蕭、韓同框，還有個巧思是「第三人」小黑貓「歐K」，呼應她的號次「3號」，喊出「宜蘭一定要瑩」。
宜蘭市現任市長是國民黨的陳美玲力拚連任，秀出市政成果爭取市民支持。她明天上午10時在宜蘭市健康路三段75號成立競選總部，黨籍縣長候選人吳宗憲等人也將到場力挺。
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