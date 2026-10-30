快訊

進一步救市？台股暴跌1156.5點一片慘綠 金管會說話了

立院三讀毒駕累犯最重可判死 家屬質疑：第一個被撞死的就不是人？

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭市長選戰…蕭美琴任韓瑩榮譽主委 陳美玲明成立競選總部

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
民進黨宜蘭市長參選人韓瑩（左）今天宣布，邀請前副總統蕭美琴擔任競總榮譽主委。圖／韓瑩競總提供
民進黨宜蘭市長參選人韓瑩（左）今天宣布，邀請前副總統蕭美琴擔任競總榮譽主委。圖／韓瑩競總提供

民進黨宜蘭市長候選人韓瑩今天宣布核心競選團隊，最大亮點是副總統蕭美琴點頭接任「榮譽主任委員」，兩人合體競選看板也同步亮相；國民黨市長候選人陳美玲明天成立競選總部，預計將湧入大批支持者，同黨縣長候選人吳宗憲也將站台力挺。

韓瑩說，民進黨在全台14個縣轄市提名7位女性市長候選人，都由副總統蕭美琴接任共同榮譽主委，透過「女力連線」，她將與中央緊密合作。此外，她的競選總幹事由律師高紫庭出任，主任委員則是「全體宜蘭市民」。

韓瑩與蕭美琴的大型合體競選看板，今天起掛上街頭，除了蕭、韓同框，還有個巧思是「第三人」小黑貓「歐K」，呼應她的號次「3號」，喊出「宜蘭一定要瑩」。

宜蘭市現任市長是國民黨的陳美玲力拚連任，秀出市政成果爭取市民支持。她明天上午10時在宜蘭市健康路三段75號成立競選總部，黨籍縣長候選人吳宗憲等人也將到場力挺。

深耕基層、服務公職30年的宜蘭市長陳美玲，今年獲內政部頒給「三等內政專業獎章」，是有史以來首位獲獎的宜蘭市長。圖／市公所提供
深耕基層、服務公職30年的宜蘭市長陳美玲，今年獲內政部頒給「三等內政專業獎章」，是有史以來首位獲獎的宜蘭市長。圖／市公所提供

民進黨宜蘭市長參選人韓瑩近日掛上與前副總統蕭美琴合體看板。圖／韓瑩競總提供
民進黨宜蘭市長參選人韓瑩近日掛上與前副總統蕭美琴合體看板。圖／韓瑩競總提供

宜蘭市長陳美玲尋求連任，明天成立競選總部。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市長陳美玲尋求連任，明天成立競選總部。圖／宜蘭市公所提供

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 蕭美琴 韓瑩 陳美玲 吳宗憲

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

彰化選戰升溫！綠營今路口拜票 賴總統、蔡英文明站台挺陳素月

台東縣長「雙姝」爭霸 吳秀華談10年願景、陳瑩挺青年圓夢

電視辯論高雄今打頭陣！柯志恩、賴瑞隆簽名承諾勞工訴求 搶百萬選票

【即時短評】盧秀燕光環對上「洋流」擴散 江啟臣、何欣純決戰游離選票

相關新聞

宜蘭市長選戰…蕭美琴任韓瑩榮譽主委 陳美玲明成立競選總部

民進黨宜蘭市長候選人韓瑩今天宣布核心競選團隊，最大亮點是副總統蕭美琴點頭接任「榮譽主任委員」，兩人合體競選看板也同步亮相；國民黨市長候選人陳美玲明天成立競選總部，預計將湧入大批支持者，同黨縣長候選人吳宗憲也將站台力挺。

宜蘭凱旋幼兒園萌娃前進派出所 近距離體驗變身一日小警察

宜蘭縣凱旋國小附設幼兒園師生今天到進士派出所參訪，戴起警帽化身「一日小警察」，也送上加油卡為警察叔叔阿姨們加油打氣。宜蘭警分局長呂文廷到場迎接，歡迎小朋友們長大後可以從警察工作，保護他人。

基隆嶼、潮境保育區11月起冬季休養 暫停一般民眾入區

隨著秋冬季節來臨，基隆市政府宣布基隆嶼及潮境保育區將自11月1日起進入冬季休養期，預計明年4月1日重新開放，休養期間除持有海菜採集證者及經核准的研究人員得依規定進入外，暫停受理一般民眾入區申請，以減少人為干擾，維護海洋生物棲息環境。

家有長輩看過來！台東高齡照顧博覽會登場 智慧輔具、健康體驗一次看

家中有長輩，照顧問題總是少不了！台東縣政府今起一連兩天舉辦「高齡照顧博覽會」，在樂齡社福大樓及縣立體育館設置兩大展區，從智慧照顧科技、健康運動、生活輔具到日常飲食，安排多項展示與互動體驗，讓民眾不只看熱鬧，也能實際了解有哪些資源可以運用。

基隆身障創新基地今啟用 結合運動、餐飲、展覽等一站式體驗

基隆市政府活化舊中正區行政大樓打造身障創新基地，今天揭幕啟用，採社福及商業複合模式經營，打造身障者專屬的共融運動空間，導入智慧健身設備及專業運動指導，讓不同年齡與身體條件的民眾，結合運動、餐飲、展覽、培力共學、共享辦公等一站式體驗服務的公共場域。

頂樓270度環繞海景 基隆舊正濱派出所變身遊客服務中繼站

位於基隆正濱漁港旁的舊正濱派出所，市府標租專業廠商經營，讓原有的旅遊服務功能結合餐飲、生活選物及展覽，尤其頂樓可見270度環繞海景，可眺望色彩屋、和平島及正濱漁港，日夜景皆美，景緻迷人，明天營運。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。