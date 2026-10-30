宜蘭凱旋幼兒園萌娃前進派出所 近距離體驗變身一日小警察

宜蘭縣凱旋國小附設幼兒園師生今天到進士派出所參訪，戴起警帽化身「一日小警察」，也送上加油卡為警察叔叔阿姨們加油打氣。宜蘭警分局長呂文廷到場迎接，歡迎小朋友們長大後可以從警察工作，保護他人。

凱旋附幼安排進士派出所參訪，一行50人上午抵達，受到熱烈歡迎，員警帶領師生參觀辦公廳舍、準備小小巡邏警車供體驗，還拿出制服、警棍、手銬、防彈背心等警用裝備，介紹警察工作的日常，讓孩子近距離認識警察。

呂文廷說，，希望透過參訪活動，讓孩子了解警察工作，也將法治教育向下扎根。活動中透過問答宣導交通安全，讓小朋友認識毒駕、酒駕的危害，並教導防詐騙口訣，提醒不要隨便相信陌生人；宜蘭地檢署響應活動，準備「乾淨選風宜蘭更好」貼紙，分送小朋友，宣導反賄選的重要性。

凱旋附幼師生貼心準備手繪感謝狀，大聲向平日辛苦守護民眾的警察叔叔、阿姨們表達感謝，讓呂文廷直呼「好感動」，趁機招募詢問「長大後當警察好不好？」小朋友們都大聲說「要」，氣氛歡樂，最後大合影讓這次參訪畫下完美的句點。

宜蘭凱旋幼兒園50名師生今天參訪進士派出所，受到熱情迎接，雙方開心留下大合影。圖／民眾提供

宜蘭凱旋幼兒園50名師生今天參訪進士派出所，對各式警用裝備顯得非常好奇。圖／民眾提供