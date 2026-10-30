快訊

自己矮化自己？外交部指導無人機論壇 貴賓致詞資料竟稱我總統「台灣地區領導人」

收盤前半小時下重手！台幣匯率曲線陡上陡下 央行力挽狂瀾守住32.5關卡

與黃仁勳關係密切！陸籍女高管疑是北京間諜 美媒起底驚人履歷

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆嶼、潮境保育區11月起冬季休養 暫停一般民眾入區

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆嶼11月起冬季休養，暫停一般民眾入區減少人為干擾。圖／基隆市政府提供
基隆嶼11月起冬季休養，暫停一般民眾入區減少人為干擾。圖／基隆市政府提供

隨著秋冬季節來臨，基隆市政府宣布基隆嶼潮境保育區將自11月1日起進入冬季休養期，預計明年4月1日重新開放，休養期間除持有海菜採集證者及經核准的研究人員得依規定進入外，暫停受理一般民眾入區申請，以減少人為干擾，維護海洋生物棲息環境。

市府產業發展處長蔡馥嚀表示，基隆嶼擁有豐富的自然景觀與生態資源，今年度開放期間吸引逾6萬3千名遊客登島。市府將利用冬季休養期間辦理環境整備、步道及相關設施維護，讓自然環境適度休養，並提升遊憩品質，迎接明年到訪的旅客。

潮境保育區同步實施冬季休養，期間除持有海菜採集證者及經核准的研究人員得依規定進入外，暫停受理一般民眾入區申請，以減少人為干擾，維護海洋生物棲息環境。

蔡馥嚀指出，潮境保育區自113年4月推動「潮境2.0」管理制度，劃分核心區與永續利用區，兼顧生態保護及資源合理利用。核心區禁止採捕水產動植物；永續利用區則允許經核准的永續漁業活動，並禁止破壞棲地。市府持續透過科學監測、分區管理及定期休養，守護海洋生物多樣性，促進資源永續。

水域安全方面，海興游泳池今年度救生服務已結束，大武崙沙灘自11月1日起亦無救生員駐點。蔡馥嚀提醒，民眾應審慎評估風險，留意天候、潮汐及現場安全告示，遵守管制措施，風浪較大或海況不佳時切勿下水；家長應全程照看兒童，切勿讓兒童單獨戲水。如發現有人遇險，應立即呼救並撥打119或118求助，切勿貿然下水救人。

市府表示，冬季休養讓海洋生態持續繁衍，也讓遊憩設施獲得妥善維護。呼籲民眾配合場域管理規定，珍惜海洋資源、重視自身安全，期待明年春天再訪基隆嶼與潮境，共享基隆海洋之美。

基隆市政府宣布潮境保育區11月1日起進入冬季休養期，預計明年4月1日重新開放。圖／基隆市政府提供
基隆市政府宣布潮境保育區11月1日起進入冬季休養期，預計明年4月1日重新開放。圖／基隆市政府提供

基隆市政府宣布潮境保育區11月1日起進入冬季休養期，預計明年4月1日重新開放。圖／基隆市政府提供
基隆市政府宣布潮境保育區11月1日起進入冬季休養期，預計明年4月1日重新開放。圖／基隆市政府提供

大武崙沙灘自11月1日起亦無救生員駐點。蔡馥嚀提醒，民眾應審慎評估風險，留意天候、潮汐及現場安全告示。圖／基隆市政府提供
大武崙沙灘自11月1日起亦無救生員駐點。蔡馥嚀提醒，民眾應審慎評估風險，留意天候、潮汐及現場安全告示。圖／基隆市政府提供

基隆嶼 潮境保育區 基隆

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

南投最美高空秘境要休息了！雙龍七彩吊橋11月起封園19天 原因曝光

新北湳仔溪蓮花池驚見「苦雞仔」遭廢線纏繞 動保處急搶救

武陵農場116年櫻花季管制時程出爐 11月起客房及團客一日遊預約

台南市府攜手產學簽署備忘錄　深化竹溪永續經營

相關新聞

宜蘭凱旋幼兒園萌娃前進派出所 近距離體驗變身一日小警察

宜蘭縣凱旋國小附設幼兒園師生今天到進士派出所參訪，戴起警帽化身「一日小警察」，也送上加油卡為警察叔叔阿姨們加油打氣。宜蘭警分局長呂文廷到場迎接，歡迎小朋友們長大後可以從警察工作，保護他人。

基隆嶼、潮境保育區11月起冬季休養 暫停一般民眾入區

隨著秋冬季節來臨，基隆市政府宣布基隆嶼及潮境保育區將自11月1日起進入冬季休養期，預計明年4月1日重新開放，休養期間除持有海菜採集證者及經核准的研究人員得依規定進入外，暫停受理一般民眾入區申請，以減少人為干擾，維護海洋生物棲息環境。

家有長輩看過來！台東高齡照顧博覽會登場 智慧輔具、健康體驗一次看

家中有長輩，照顧問題總是少不了！台東縣政府今起一連兩天舉辦「高齡照顧博覽會」，在樂齡社福大樓及縣立體育館設置兩大展區，從智慧照顧科技、健康運動、生活輔具到日常飲食，安排多項展示與互動體驗，讓民眾不只看熱鬧，也能實際了解有哪些資源可以運用。

基隆身障創新基地今啟用 結合運動、餐飲、展覽等一站式體驗

基隆市政府活化舊中正區行政大樓打造身障創新基地，今天揭幕啟用，採社福及商業複合模式經營，打造身障者專屬的共融運動空間，導入智慧健身設備及專業運動指導，讓不同年齡與身體條件的民眾，結合運動、餐飲、展覽、培力共學、共享辦公等一站式體驗服務的公共場域。

頂樓270度環繞海景 基隆舊正濱派出所變身遊客服務中繼站

位於基隆正濱漁港旁的舊正濱派出所，市府標租專業廠商經營，讓原有的旅遊服務功能結合餐飲、生活選物及展覽，尤其頂樓可見270度環繞海景，可眺望色彩屋、和平島及正濱漁港，日夜景皆美，景緻迷人，明天營運。

住台東傳統美食街3候選人全抽中1號 居民稱：氣場太強了

台東市知名傳統美食街寶桑路，全長僅約300公尺，不僅是饕客尋味的美食聚落，今年地方選舉也意外成為「好運街！」住在寶桑路上的3名候選人，分別投入市民代表及里長選舉，選舉號次抽籤結果揭曉後，竟然全都抽中籤王「1號」，巧合程度讓街坊鄰居直呼太神奇，還笑稱寶桑路根本是「1號大道」，希望3人都能高票當選。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。