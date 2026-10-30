基隆嶼、潮境保育區11月起冬季休養 暫停一般民眾入區

隨著秋冬季節來臨，基隆市政府宣布基隆嶼及潮境保育區將自11月1日起進入冬季休養期，預計明年4月1日重新開放，休養期間除持有海菜採集證者及經核准的研究人員得依規定進入外，暫停受理一般民眾入區申請，以減少人為干擾，維護海洋生物棲息環境。

市府產業發展處長蔡馥嚀表示，基隆嶼擁有豐富的自然景觀與生態資源，今年度開放期間吸引逾6萬3千名遊客登島。市府將利用冬季休養期間辦理環境整備、步道及相關設施維護，讓自然環境適度休養，並提升遊憩品質，迎接明年到訪的旅客。

潮境保育區同步實施冬季休養，期間除持有海菜採集證者及經核准的研究人員得依規定進入外，暫停受理一般民眾入區申請，以減少人為干擾，維護海洋生物棲息環境。

蔡馥嚀指出，潮境保育區自113年4月推動「潮境2.0」管理制度，劃分核心區與永續利用區，兼顧生態保護及資源合理利用。核心區禁止採捕水產動植物；永續利用區則允許經核准的永續漁業活動，並禁止破壞棲地。市府持續透過科學監測、分區管理及定期休養，守護海洋生物多樣性，促進資源永續。

水域安全方面，海興游泳池今年度救生服務已結束，大武崙沙灘自11月1日起亦無救生員駐點。蔡馥嚀提醒，民眾應審慎評估風險，留意天候、潮汐及現場安全告示，遵守管制措施，風浪較大或海況不佳時切勿下水；家長應全程照看兒童，切勿讓兒童單獨戲水。如發現有人遇險，應立即呼救並撥打119或118求助，切勿貿然下水救人。

市府表示，冬季休養讓海洋生態持續繁衍，也讓遊憩設施獲得妥善維護。呼籲民眾配合場域管理規定，珍惜海洋資源、重視自身安全，期待明年春天再訪基隆嶼與潮境，共享基隆海洋之美。

基隆市政府宣布潮境保育區11月1日起進入冬季休養期，預計明年4月1日重新開放。圖／基隆市政府提供

基隆市政府宣布潮境保育區11月1日起進入冬季休養期，預計明年4月1日重新開放。圖／基隆市政府提供