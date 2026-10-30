家有長輩看過來！台東高齡照顧博覽會登場 智慧輔具、健康體驗一次看

家中有長輩，照顧問題總是少不了！台東縣政府今起一連兩天舉辦「高齡照顧博覽會」，在樂齡社福大樓及縣立體育館設置兩大展區，從智慧照顧科技、健康運動、生活輔具到日常飲食，安排多項展示與互動體驗，讓民眾不只看熱鬧，也能實際了解有哪些資源可以運用。

這次博覽會以「照顧進行式．台東WAY」為主題，縣長饒慶鈴表示，照顧不只是長輩生病或需要協助時才會遇到的事，從幼兒托育、長者日常生活到家庭照顧者的需求，都與每個家庭息息相關。台東幅員遼闊，面對高齡人口增加，如何讓長輩在熟悉的地方安心生活，也是縣府持續努力的方向。

活動分為兩個場館，縣立體育館集結高齡照顧、健康促進、輔具及多元照顧服務資源，規畫「科技找得到」、「健康動起來」、「好好吃日常」、「安心過生活」及「創新一起做」五大展區，民眾可以體驗智慧照顧科技、認識生活輔具，也能透過趣味闖關學習照顧知識，現場還安排長輩帶來舞蹈演出，展現樂齡生活的活力。

另一個場館縣樂齡社福大樓，則是預計今年底啟用的新社福據點。大樓從一樓到四樓規劃不同服務，一樓有公共托嬰中心、共食餐廳及樂齡綜合服務中心；二樓設有失智社區服務據點、社區照顧關懷據點及老人文康中心；三樓規劃團體家屋、日間照顧中心及小規模多機能照顧中心；四樓則有長青學苑及樂齡健康俱樂部。

換句話說，從0至2歲幼兒托育，到長者日間照顧、失智照護、健康促進及家庭照顧者喘息服務，未來都能在這棟大樓找到不同的支持資源，讓照顧不再只是家人的單打獨鬥。

除了展覽，今天下午也在樂齡社福大樓舉辦「共議台東照顧未來」論壇，邀請長照專家、照顧服務業者及在地團隊，分享長照3.0、AI科技應用，以及結合居住、健康、醫療與長期照顧的服務經驗。