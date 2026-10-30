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基隆身障創新基地今啟用 結合運動、餐飲、展覽等一站式體驗

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆身障創新基地啟用，結合運動、餐飲、展覽等一站式體驗。圖／基隆市政府提供
基隆身障創新基地啟用，結合運動、餐飲、展覽等一站式體驗。圖／基隆市政府提供

基隆市政府活化舊中正區行政大樓打造身障創新基地，今天揭幕啟用，採社福及商業複合模式經營，打造身障者專屬的共融運動空間，導入智慧健身設備及專業運動指導，讓不同年齡與身體條件的民眾，結合運動、餐飲、展覽、培力共學、共享辦公等一站式體驗服務的公共場域。

基隆身障創新基地全館7層各有特色，1樓展廳提供展示、活動與現場諮詢，是民眾認識基地的入口，透過「禮物」的象徵，讓不同生命經驗與能力被看見；2、3樓設有地板冰壺、皮克球場及智慧健身設備，提供多元共融運動體驗。

4、5樓規畫共享教室與共享辦公室，支持身障者與社福團體進駐創業、培力共學與發展創新服務；6樓「拾靜茶坊」結合茶文化與心理復原；7樓「天空藍咖啡館」則透過專業餐飲經營，支持身心障礙者培訓及就業，提供發揮長才的舞台。

市長謝國樑說，市府推動身障創新基地，不只是打造一座無障礙的公共空間，更希望從身心障礙者的需求出發，創造更多參與城市生活的機會。面對基隆有限的土地條件，市府選擇活化公有場域，結合跨局處專業修繕空間並整合服務資源，讓身障團體及不同需求的族群，有一處安心交流生活經驗、相互支持的空間，也能串連民間資源發展創新服務，以基地為據點打造城市共融平台。

謝國樑邀請全民來身創基地，基地開幕期間規畫許多體驗活動，並推出第七條以障礙文化為主題的有愛旅圖路線，進一步拓展基地結合旅遊感受友善共融體驗，歡迎不論是否身心障礙的市民，都能夠來館踩點體驗。

社會處長楊玉欣表示，為營造人人都能自在使用的場域，基地不只藉由無障礙動線、容膝檯面、明亮通透的採光及舒適的無障礙廁所，讓社福空間兼具服務功能與美學氛圍。

基隆身障創新基地啟用，結合運動、餐飲、展覽等一站式體驗。圖／基隆市政府提供
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基隆身障創新基地啟用，結合運動、餐飲、展覽等一站式體驗。圖／基隆市政府提供
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基隆身障創新基地啟用，結合運動、餐飲、展覽等一站式體驗。圖／基隆市政府提供
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基隆身障創新基地啟用，結合運動、餐飲、展覽等一站式體驗。圖／基隆市政府提供
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