頂樓270度環繞海景 基隆舊正濱派出所變身遊客服務中繼站

位於基隆正濱漁港旁的舊正濱派出所，市府標租專業廠商經營，讓原有的旅遊服務功能結合餐飲、生活選物及展覽，尤其頂樓可見270度環繞海景，可眺望色彩屋、和平島及正濱漁港，日夜景皆美，景緻迷人，明天營運。

基隆市文化觀光局長江亭玫表示，舊正濱派出所位於遊客走訪正濱漁港廊帶的重要中繼站，此次讓原有的旅遊服務功能結合餐飲、生活選物及展覽。無論是喝杯咖啡、品嘗餐點，或逛逛選物、看看展覽，都能留點時間給自己，感受正濱的海風與港灣景色。

變身後的舊正濱派出所，一樓設有裝置藝術及攝影背板；二樓為餐飲及遊客諮詢區，提供特色餐飲及膠原蛋白冰淇淋等各式甜點，並設置QR Code串接基隆AI旅遊導覽服務。

三樓則由神農生活首次進駐基隆，提供生活選物，讓民眾在欣賞港灣景色之餘，也能認識台灣各地生活文化與基隆在地特色；四、五樓規畫為會議及展覽空間，目前展出林童創作展「意念之間的感動」；頂樓可見270度環繞海景，眺望色彩屋、和平島及正濱漁港。

目前冬季營業時間為上午11時至晚間7時，周一、周二公休，地點在基隆市中正路511號。

基隆舊正濱派出所變身觀光亮點，頂樓270度環繞海景結合餐飲、展覽。圖／基隆市文化觀光局提供

基隆舊正濱派出所變身觀光亮點，頂樓270度環繞海景結合餐飲、展覽。圖／基隆市文化觀光局提供

基隆舊正濱派出所變身觀光亮點，頂樓270度環繞海景結合餐飲、展覽。圖／基隆市文化觀光局提供