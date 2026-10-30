住台東傳統美食街3候選人全抽中1號 居民稱：氣場太強了

台東市知名傳統美食街寶桑路，全長僅約300公尺，不僅是饕客尋味的美食聚落，今年地方選舉也意外成為「好運街！」住在寶桑路上的3名候選人，分別投入市民代表及里長選舉，選舉號次抽籤結果揭曉後，竟然全都抽中籤王「1號」，巧合程度讓街坊鄰居直呼太神奇，還笑稱寶桑路根本是「1號大道」，希望3人都能高票當選。

寶桑路是台東市知名的傳統美食街，短短一條街聚集米苔目、蚵嗲、麵攤、湯圓、肉圓、豆花及滷味等老字號小吃，平日吸引不少在地居民及外地遊客前來品嘗。沒想到，今年選舉除了美食受到關注，街上的候選人也因抽籤結果意外成為地方話題。

這次住在寶桑路上的3名候選人，包括尋求連任的市民代表第一選區1號洪瑞隆、中正里長1號吳佳真，以及首次投入建國里長選舉的1號胡光榮，3人不約而同抽中1號，讓原本只有300公尺的美食街，瞬間多了幾分選舉話題。

消息傳開後，不少居民笑說，「氣場太強了！從街頭走到街尾，只要是寶桑路出身的候選人，不論參選市民代表或里長，通通都是1號，實在太巧了。」還有居民注意到，街上連市長候選人的看板也是1號，整條街看起來頗有氣勢，直呼是塊福地，希望3名在地候選人都能獲得好成績。

首次參選建國里長的胡光榮則低調表示，抽中1號確實很巧，也覺得很有緣分，但抽中幾號其實都沒差，號碼只是一個代號，最重要的還是能不能真正為里民服務。

胡光榮說，里民在意的不是候選人抽到幾號、是不是籤王，而是平常有沒有做事，遇到問題時能不能找得到人。他認為，參選後還是要回歸服務本質，腳踏實地替里民解決問題，才是最重要的事。

台東市寶桑路全長約300公尺，是知名傳統美食街，聚集多家老字號小吃，今年也因3名在地候選人全抽中選舉號次1號，意外成為地方話題。記者尤聰光／攝影

台東市寶桑路上里長候選人吳佳真，選舉號次抽籤也抽中1號。記者尤聰光／攝影