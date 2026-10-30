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馬太鞍溪災後復建持續推進 水利署：加速第二道防線工程
行政院長卓榮泰今天前往花蓮縣視察馬太鞍溪災後復建重建推展，聽取經濟部水利署簡報，了解光復高規格堤防、第二道防線、河道疏濬及用地取得等整體治理最新進度。水利署表示馬太鞍溪整體防洪策略以系統性治理方向著手，將持續趕辦第二道防線工程。
水利署今天透過新聞稿表示，卓榮泰今天偕同政務委員陳金德、行政院顧問李孟諺、經濟部長龔明鑫、農業部長陳駿季及前省長宋楚瑜前往花蓮縣視察馬太鞍溪災後重建。卓院長也要求相關單位持續掌握工程進度，加速推動各項治理工作，以發揮整體防洪功效。
水利署署長林元鵬說明，南岸光復堤段高規格堤防及第二道防線工程已於今年6月開工，預計明年4月底前完成第一道高規格堤防，並於明年底前完成整體工程；北岸馬太鞍溪橋下游萬榮區段將新建50公尺寬土堤作為第二道防線，以確保整體河防安全。
水利署進一步表示，除了相關河堤工程外，馬太鞍溪及花蓮溪於災後至今已疏濬約2385萬立方，已恢復河道通洪能力。水利署強調，馬太鞍溪治理須兼顧洪水與土砂複合型災害風險，後續將趕辦光復高規格堤防及第二道防線、河道疏濬等工程。
此外，花蓮溪北富堤段將持續辦理加強加固，已於今年9月開工，預計117年4月底前完成；花蓮縣政府亦持續趕辦阿托莫地區4條縣管排水背水堤工程，預計今年底前完成。
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