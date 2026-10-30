馬太鞍溪災後復建持續推進 水利署：加速第二道防線工程

屏東家扶三名資深社工督導吳銀卿、許富惠、張延蕙投入國內外認養兒童工作廿年到廿六年，將助人專業化為長年承諾。從經濟扶助、兒少保護到寄養服務，陪伴無數弱勢家庭走過困境，以認養人的身分支持孩子成長，跨越地域與國界，讓愛不只停留在感動，更成為長久陪伴的力量。

2026-10-30 00:00