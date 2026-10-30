聽新聞
0:00 / 0:00

馬太鞍溪災後復建持續推進 水利署：加速第二道防線工程

中央社／ 台北29日電

行政院長卓榮泰今天前往花蓮縣視察馬太鞍溪災後復建重建推展，聽取經濟部水利署簡報，了解光復高規格堤防、第二道防線、河道疏濬及用地取得等整體治理最新進度。水利署表示馬太鞍溪整體防洪策略以系統性治理方向著手，將持續趕辦第二道防線工程。

水利署今天透過新聞稿表示，卓榮泰今天偕同政務委員陳金德、行政院顧問李孟諺、經濟部長龔明鑫、農業部長陳駿季及前省長宋楚瑜前往花蓮縣視察馬太鞍溪災後重建。卓院長也要求相關單位持續掌握工程進度，加速推動各項治理工作，以發揮整體防洪功效。

水利署署長林元鵬說明，南岸光復堤段高規格堤防及第二道防線工程已於今年6月開工，預計明年4月底前完成第一道高規格堤防，並於明年底前完成整體工程；北岸馬太鞍溪橋下游萬榮區段將新建50公尺寬土堤作為第二道防線，以確保整體河防安全。

水利署進一步表示，除了相關河堤工程外，馬太鞍溪及花蓮溪於災後至今已疏濬約2385萬立方，已恢復河道通洪能力。水利署強調，馬太鞍溪治理須兼顧洪水與土砂複合型災害風險，後續將趕辦光復高規格堤防及第二道防線、河道疏濬等工程。

此外，花蓮溪北富堤段將持續辦理加強加固，已於今年9月開工，預計117年4月底前完成；花蓮縣政府亦持續趕辦阿托莫地區4條縣管排水背水堤工程，預計今年底前完成。

馬太鞍溪 災後 水利署

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

司馬庫斯告別孤島！獲中央2.6億重建二號橋 楊文科今率隊現地會勘

花蓮果菜批發市場擴建工程延宕 縣府助排除復工障礙

漁民被迫跑蘇澳借冰…花蓮漁港製冰停擺2年 卓榮泰承諾補助7成建新廠

ESG最前線／工安管理 三道防線

相關新聞

江啟臣拋百項新政 何欣純提塞車解方

台中市長選戰進入最後三十天，藍綠候選人同步搶攻選民認同。國民黨候選人江啟臣連跑南區兩處傳統市場，透過基層拜票爭取支持，並強調台中藍白合作情勢穩定；民進黨候選人何欣純則鎖定台七十四線中彰快速道路壅塞痛點，提出三大行動方案改善通勤困境。

前30分鐘免費 花蓮公共自行車上路

花蓮縣公共自行車昨啟用，首波在花蓮市、吉安鄉及新城鄉設置二十處租賃站、投入二百輛電動輔助自行車，串連車站、商圈、行政機關及觀光景點，並推出每趟前卅分鐘免費優惠，鼓勵縣民及遊客以自行車探索花蓮。

北外環道通車首日就塞…大南科交通惡化 陳亭妃籲中央勿本末倒置

南科園區高速發展衍生大南科區交通快速惡化窘況，包含剛通車的北外環新交流道，一通車就塞車；民進黨台南市長候選人陳亭妃說，她已多次向行政院、交通部強烈呼籲，一定要用交通帶動科技發展，而不是科技發展帶動交通，這樣會本末倒置，造成整個南科周遭大塞車。

廣角鏡／屏東家扶3督導化身認養人 伴弱勢童逾20年

屏東家扶三名資深社工督導吳銀卿、許富惠、張延蕙投入國內外認養兒童工作廿年到廿六年，將助人專業化為長年承諾。從經濟扶助、兒少保護到寄養服務，陪伴無數弱勢家庭走過困境，以認養人的身分支持孩子成長，跨越地域與國界，讓愛不只停留在感動，更成為長久陪伴的力量。

張善政率里長參訪 為IC載板專區釋疑

桃園市政府在航空城產三專區第一期規畫四十公頃高階ＩＣ載板專區，市長張善政日前邀地方里長參訪科技展，但地方仍有顧慮；民進黨市長候選人黃世杰批「參訪解決不了高汙染」，市府則說十一月將帶里長參訪高階ＩＣ載板工廠，解釋科技已經進步。

謝典霖案 彰檢再搜索議會

彰化縣議長謝典霖與其父謝新隆涉期約賄選遭羈押，彰化地檢署前天開偵查庭，昨指揮彰化調查站再赴議會搜索多個科室，並帶走秘書長等十一人偵訊，檢方也傳喚非議會人員共十人，包含溪湖鎮長參選人陳貞妃競選團隊人員，直到昨晚間仍偵訊中。彰檢未說明搜索原因與偵辦進度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。