前30分鐘免費 花蓮公共自行車上路

花蓮縣公共自行車昨啟用，首波在花蓮市、吉安鄉及新城鄉設置二十處租賃站、投入二百輛電動輔助自行車，串連車站、商圈、行政機關及觀光景點，並推出每趟前卅分鐘免費優惠，鼓勵縣民及遊客以自行車探索花蓮。

縣府觀光處表示，首波站點以花蓮市區核心、吉安生活圈及海岸觀光廊帶為主，包括花蓮車站前後站、東大門夜市、中山公園、美崙田徑場、縣政府、太平洋公園北濱、七星潭航道下廣場、知卡宣公園及吉安圖書館等，方便民眾通勤、洽公、運動及旅遊。

觀光處長余明勲表示，首波先建置土地取得較容易的二十處站點，讓民眾搶先體驗。由於花蓮幅員遼闊，地形有山有海，電動輔助自行車最遠可騎乘約七十公里，能協助使用者輕鬆應對上坡路段，增加騎乘舒適度。未來公共自行車將持續擴大布建，預計今年底前增加至六十處站點，明年九月底前達到一百五十處站點，遍布花蓮各鄉鎮。

除規畫建置一千五百輛公共自行車外，縣府另準備一千輛機動調度車輛，可視需求支援大型活動或其他專案。

在費率方面，電動輔助自行車原價每卅分鐘二十五元，一般自行車每卅分鐘十二元。營運業者ＭＯＯＶＯ補助兩種車款每趟前卅分鐘十二元，縣府再加碼補助電動輔助自行車每趟前卅分鐘十三元，雙方共同補助至十二月卅一日，讓兩種車款每趟前三十分鐘均免費。