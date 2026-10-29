宜蘭議長張勝德攜企業捐贈瓦斯自動關閉器 避免長者忘關火釀災

為降低高齡長者因烹飪忘記關火引發的火災風險，宜蘭縣議長兼義消總隊長張勝德今天攜手熱心企業，捐贈400組「瓦斯爐自動關閉器」給宜蘭縣政府，盼義行善舉拋磚引玉，推動廚房事前預防機制，守護長者居家安全。

「長輩不是故意忘記，而是我們應該多替他們想一步」，張勝德表示，自己身為義消總隊長，深知火場救援的極高風險與火災對家庭造成的創傷，宜蘭人口高齡化，許多獨居長者與高齡夫妻習慣自行煮飯、燒水，但隨年紀增長難免忘記關火，盼透過科技輔助讓長輩生活多一份保障。

代理縣長林茂盛對張勝德議長、義消總隊及企業界表達感謝，後續將由縣府社會處依專業評估列管「獨居長者、老老照顧及弱勢家庭」的居家環境，優先安排專人到府協助安裝。

張勝德進一步提出「宜蘭高齡家庭廚房安全守護計畫」，期盼未來結合縣府、消防局與民間資源，建立長期的居家安全防護機制。

根據縣消防局統計，宜蘭114年共發生15件炊事不慎火災，占整體建築物火災案件的26%，顯示廚房用火安全至關重要。這次捐贈的「瓦斯爐自動關閉器」可依預設條件提醒使用者，或主動關閉旋鈕，為居家安全增添一道輔助防線，大幅降低因遺忘造成的烹飪危險。

消防局提醒民眾，「自動關閉器」為輔助裝備，民眾仍務必落實「人離火熄」原則，多一道防線仍要維持提高警覺，烹煮時全程留意；若發現瓦斯異味或管線異常，請立即停用並聯繫合格專業人員檢修，消防局會持續結合民間力量，透過關懷訪視共同打造讓長者安心、子女放心的安全防護網。

宜蘭縣議長張勝德攜手企業界人士，捐贈400組瓦斯自動關閉器，避免長者廚房烹煮忘記關火，守護居家安全。圖／民眾提供

宜蘭縣議長張勝德攜手企業界人士，捐贈400組瓦斯自動關閉器（圖為放大模擬圖板），避免長者廚房烹煮忘記關火，守護居家安全。圖／民眾提供