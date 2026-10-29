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繼出售「阿拉伯皇宮」…林昭文家族再賣宜蘭市百貨地標 開價12.8億元

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
友愛商業大樓結束百貨部門後，目前部分樓層出租，每月租金300萬元進帳，若以12.8億元售價估算，毛租金投資報酬率2.8%，仍具市場吸引力。記者戴永華／攝影
友愛商業大樓結束百貨部門後，目前部分樓層出租，每月租金300萬元進帳，若以12.8億元售價估算，毛租金投資報酬率2.8%，仍具市場吸引力。記者戴永華／攝影

宜蘭頭城鎮沿海地標「阿拉伯皇宮」日前以10億元賣出，引起市場關注，據了解，林家家族最近計畫再出售宜蘭市早年的百貨地標，16層友愛大樓將以12.8億元求售，該棟大樓鄰近東門夜市，距離宜蘭火車站步行5分鐘，商業區中的交通樞紐地段，期盼獲買家青睞。

號稱「台灣阿拉伯王」的林昭文經商有成，1970年代石油危機時期，經朋友介紹前往沙烏地阿拉伯經營餐飲業，由於台商不習慣當地飲食，他開設的「華宮」餐廳生意興隆，鼎盛時期40間分店林立，每年營業額逾8億元，多年累積上百億元驚人財富。

林昭文1986年回到宜蘭家鄉，除了在頭城鎮沿海買下2400坪土地，興建名為「榮梓博物館」的阿拉伯皇宮招待所；他回饋家鄉，接受前縣長游錫堃邀請於1997年開設全縣第一家友愛百貨公司，這座「百貨地標」風光一時，直到後來出現蘭城新月百貨競爭，友愛百貨業務於10年前2016年走入歷史，轉型做為休閒商業大樓。

林昭文2019年因胰臟癌病逝，家族陸續處理留下的龐大資產，尤其頭城鎮沿海醒目「地標」白色皇宮，開價33億元求售，歷經8年，月前以10億元由由記憶體大廠、創見資訊的束家買下；林家家族接著處理第二座「地標」，友愛商業大樓開價12.8億元求售。

友愛地下3樓、地上16樓，建物面積超過8300坪，目前地下1樓租給好樂迪、1至3樓租給NET服飾店、5至6樓作為健身房、11至16樓是友愛飯店，每月租金收入約300萬元。

大樓屋齡30年，不過早年設計興建的結構體方正完整，且位處宜蘭市交通樞紐及商業地段等優勢，未來如果透過都更、改建重新開發，資產活化後仍是市區亮點；如果不改建，以目前每月租金收入300萬及12.8億元售價估算，毛租金投資報酬率2.8%，仍具有市場吸引力。

「台灣阿拉伯王」林昭文的家族繼出售頭城鎮的白宮招待所後，最近計畫再賣宜蘭市友愛商業大樓，開價12.8億元。聯合報系資料照
「台灣阿拉伯王」林昭文的家族繼出售頭城鎮的白宮招待所後，最近計畫再賣宜蘭市友愛商業大樓，開價12.8億元。聯合報系資料照

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