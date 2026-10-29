漁民被迫跑蘇澳借冰…花蓮漁港製冰停擺2年 卓榮泰承諾補助7成建新廠

花蓮漁港製冰廠設立於日據時期，因設備老舊、經營成本高等因素停擺近2年，漁民出海缺冰，甚至得遠赴宜蘭蘇澳借冰。行政院長卓榮泰今天視察「花蓮漁港儲冰廠及冷凍庫新建工程」規畫，承諾中央補助比例由原本5成提高至7成，並要求農業部盡速尋找製冰設備，先解決新廠完工前的用冰問題。

花蓮區漁會理事長王登義表示，早期製冰廠由香港朱姓業者承租經營，後續由其兒子接手，但第三任承租人認為營運成本過高、不敷效益，決定不再續租，並將製冰機具拆走，租約到期後，港務公司要求業者拆屋還地，但業者喊沒錢拆，雙方只能透過訴訟處理，導致製冰廠閒置至今近2年。

王登義指出，漁會曾與港務公司協商，希望待原有建物拆除後，由漁會承租後續場地，不過，考量未來製冰廠營運可能面臨盈虧問題，漁業署與縣政府也持續關注營運規畫，因此希望先興建儲冰廠，預留未來製冰所需空間，並爭取時間研擬經營方式。

前台灣省長、親民黨主席宋楚瑜日前看到消息後，主動向卓榮泰反映，建議政府重視花蓮漁港製冰設備不足問題，今天陪同卓榮泰到場視察。他表示，自己擔任台灣省主席期間，曾走訪全台各地漁港，深知製冰設備對漁業的重要性，因為漁獲從捕撈、上岸到運送，都需要冰塊維持新鮮，不只是攸關漁民生計，也與民眾食品安全息息相關。

宋楚瑜指出，花蓮港有數百艘漁船，製冰廠停擺後，漁民竟得跑到蘇澳借冰，非常不合理；新廠興建需要時間，政府不應讓漁民繼續等待，建議農業部或縣政府在過渡期間先購買、租用或借用製冰機，讓漁民能就近取得冰塊，確保漁獲品質。

卓榮泰表示，漁獲從漁港到餐桌，保鮮是食品安全的重要一環，政府不能等到新廠完工後才解決問題，原先中央補助比例為5成，依照現有經費，決定將補助提高至7成，其餘3成由縣政府與漁會負擔，盼加速推動儲冰廠及冷凍庫新建工程。

卓榮泰要求農業部盡快尋找合適的製冰設備，不論購買、租用或借用都應該要積極處理，讓花蓮港在工程期間就能恢復自行製冰，避免漁民繼續向外地買冰，民眾健康、漁民生計都是政府的大事，沒有大小或先後之分，應同步解決。

卓榮泰並指出，農業部正推動整體農漁產品冷鏈計畫，相關經費應優先用在最迫切、最需要的地方，若全台其他漁港也有製冰設備不足的情況，中央將一併檢討並提供必要協助，讓基礎設施更加完善，兼顧漁民權益、食品安全及區域均衡發展。

行政院長卓榮泰（右三）、親民黨主席宋楚瑜（右四）今天視察「花蓮漁港儲冰廠及冷凍庫新建工程」規畫，承諾中央補助比例由原本5成提高至7成，並要求農業部盡速尋找製冰設備。記者王思慧／攝影