花蓮公共自行車上路 首波20站、200輛電輔車前30分鐘免費

花蓮縣公共自行車今天正式啟用，首波在花蓮市、吉安鄉及新城鄉設置20處租賃站、投入200輛電動輔助自行車，串連車站、商圈、行政機關及觀光景點，並推出每趟前30分鐘免費優惠，鼓勵縣民及遊客以自行車探索花蓮。

花蓮縣政府觀光處表示，首波站點以花蓮市區核心、吉安生活圈及海岸觀光廊帶為主，包括花蓮車站前後站、東大門夜市、中山公園、美崙田徑場、縣政府、太平洋公園北濱、七星潭航道下廣場、知卡宣公園及吉安圖書館等，方便民眾通勤、洽公、運動及旅遊。

觀光處長余明勲表示，首波先建置土地取得較容易的20處站點，讓民眾搶先體驗。由於花蓮幅員遼闊，地形有山有海，電動輔助自行車最遠可騎乘約70公里，能協助使用者輕鬆應對上坡路段，增加騎乘舒適度。

余明勲指出，騎自行車能放慢腳步，深入花蓮鄉間及大街小巷，仔細觀察當地風土人文，也是縣府推動「療癒遊程」的方向。未來公共自行車將持續擴大布建，預計今年底前增加至60處站點，明年9月底前達到150處站點，遍布花蓮各鄉鎮。

除規畫建置1500輛公共自行車外，縣府另準備1000輛機動調度車輛，可視需求支援大型活動或其他專案。初期站點將以車站、轉運站等交通節點，以及醫院、學校、辦公場所、縣政府、市公所和民眾常前往洽公、運動的地點為主，方便民眾日常使用。

在費率方面，電動輔助自行車原價每30分鐘25元，一般自行車每30分鐘12元。營運業者MOOVO補助兩種車款每趟前30分鐘12元，縣府再加碼補助電動輔助自行車每趟前30分鐘13元，雙方共同補助至12月31日，讓兩種車款每趟前30分鐘均免費。

觀光處提醒，優惠期間內每趟前30分鐘免費，超過30分鐘則依原費率計費，不足30分鐘以30分鐘計算，縣府期盼透過公共自行車服務，串連交通、生活與觀光景點，讓民眾及遊客以更便利、舒適的方式感受花蓮。

花蓮縣公共自行車今天正式啟用，首波在花蓮市、吉安鄉及新城鄉設置20處租賃站、投入200輛電動輔助自行車，並推出每趟前30分鐘免費優惠。記者王思慧／攝影