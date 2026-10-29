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力拚垃圾減量！花蓮市推出購買廚餘機補助　500個名額先搶先贏

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市公所率全縣之先推出家用廚餘機補助，市長魏嘉彥（左二）及市代會主席楊哲灃（左三）鼓勵家戶踴躍申請。記者王燕華／攝影
花蓮市公所率全縣之先推出家用廚餘機補助，市長魏嘉彥（左二）及市代會主席楊哲灃（左三）鼓勵家戶踴躍申請。記者王燕華／攝影

力拚廚餘減量，花蓮市公所率全縣之先，推出家用廚餘機補助專案，11月起到年底，市民購買家用廚餘機，不限廠牌型號，憑購買發票影本、戶籍謄本等，可向公所申請3000元補助，每戶一台為限，限量500個名額。

花蓮市公所今天邀各里里長說明專案內容，並由市長魏嘉彥、市民代表會主席楊哲灃示範廚餘機用法。

清潔隊長吳慶展說明，現行作法生廚餘製成堆肥，熟廚餘送到鳳林環保科技園區處理。全市廚餘量從去年上半年931公噸，到今年上半年已暴增到破千噸，成長約6.7%，為減量降低廚餘對環境的危害，試辦補助專案，

花蓮市家用廚餘機專案補助對象是設籍花蓮市家戶，機關、學校、公司行號都不在補助之列，每戶限一台，機械式或電子式都可以，每台補助3000元，僅補助本體價格，濾心、活性碳、清潔劑等耗材都不在補助範圍內。

市公所表示，補助期間從11月1日到12月31日止，限量500台，經費用完就停止補助。民眾可上市公所網站下載申請書，憑11月1日以後的發票影本、申請人受款帳戶影本、保固書或說明書封面影本、戶口名簿影本戶籍謄本，到清潔隊臨櫃辦理。

花蓮市公所是全縣13鄉鎮第一個推出家用廚餘機補助的公所，里長們相當有興趣，紛紛提問，有人關心廚餘機價格、是否耗電等，也有里長詢問產生的乾燥粉末如何處理。

吳慶展表示，市面廚餘機售價約6000元到2萬多元之間，只要不是骨頭等過硬廚餘都可以處理，每月電費約增加45元到百餘元間，處理後的粉末可以作為堆肥使用，或裝入塑膠袋當成一般垃圾處理。

他表示，這是市公所首次推動家用廚餘機補助，希望達成廚餘減量，若試辦效果不錯，希望未來持續擴大推動，名額有限，可以盡早申請。

花蓮市公所率全縣之先推出家用廚餘機補助，市長魏嘉彥（中）及市代會主席楊哲灃（右）示範廚餘機使用方法。記者王燕華／攝影
花蓮市公所率全縣之先推出家用廚餘機補助，市長魏嘉彥（中）及市代會主席楊哲灃（右）示範廚餘機使用方法。記者王燕華／攝影

花蓮市公所率全縣之先推出家用廚餘機補助，下月開放申請，里長們仔細聽取補助方式及內容。記者王燕華／攝影
花蓮市公所率全縣之先推出家用廚餘機補助，下月開放申請，里長們仔細聽取補助方式及內容。記者王燕華／攝影

花蓮市公所率全縣之先推出家用廚餘機補助，下月開放申請，市長魏嘉彥今天請里長協助向里民宣導。記者王燕華／攝影
花蓮市公所率全縣之先推出家用廚餘機補助，下月開放申請，市長魏嘉彥今天請里長協助向里民宣導。記者王燕華／攝影

花蓮市公所率全縣之先推出家用廚餘機補助，下月開放申請，今天邀各里里長說明專案內容。記者王燕華／攝影
花蓮市公所率全縣之先推出家用廚餘機補助，下月開放申請，今天邀各里里長說明專案內容。記者王燕華／攝影

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