台東7億停五立體停車場卡關！縣府交付仲裁 結果最快半年出爐

台東市新生路「停五立體停車場」工程因地下室結構設計及施工方式爭議停滯，原訂明年5月完工的進度恐受影響。縣長饒慶鈴今天前往工地會勘表示，縣府決定將爭議交付仲裁，釐清設計、施工及契約責任，仲裁結果預計6至8個月出爐，待爭議解決後再依結果推進工程，盼能盡速復工。

饒慶鈴由副縣長王志輝陪同會勘時表示，停車場工程涉及專業技術問題，必須先釐清爭議、確認責任，才能作為後續施工的依據。縣府決定朝合意仲裁方向處理，希望透過專業、公正的程序找出可執行的解決方案，同時兼顧工程品質、結構安全及縣民權益。

停五立體停車場位於市區新生路與南京路口，總經費約7億元，其中中央補助3億元、縣府自籌4億元，規畫結合停車空間、商場及社會福利設施，原本希望藉此紓解市中心停車需求，並帶動周邊商圈及公共服務機能。

工程於去年2月開工，原訂今年5月完工，但施工期間，縣府與統包廠商對地下室結構設計、施工方式，以及是否符合統包需求書等問題看法不同，導致工程進度停滯，無法如期完成。

雙方先前曾透過行政院公共工程委員會履約爭議調解程序尋求解決，雖提出調解建議，最後仍未能達成共識。縣府表示，工程會建議改循仲裁方式處理，因此決定進一步透過仲裁釐清雙方責任。

縣府指出，後續將在仲裁程序中提出契約、設計及工程審查等相關資料，針對爭議充分說明；同時盤點後續工程銜接作業，持續做好工地安全維護，盡量降低工程停滯對周邊居民、商家及交通的影響。待仲裁結果出爐後，將依結果及契約規定辦理後續事宜，並盡速推動復工。