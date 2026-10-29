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台東7億停五立體停車場卡關！縣府交付仲裁 結果最快半年出爐

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴（中）今天前往停五立體停車場工地會勘，表示縣府決定將工程履約爭議交付仲裁，後續將依仲裁結果推動工程。圖／台東縣政府提供
台東縣長饒慶鈴（中）今天前往停五立體停車場工地會勘，表示縣府決定將工程履約爭議交付仲裁，後續將依仲裁結果推動工程。圖／台東縣政府提供

台東市新生路「停五立體停車場」工程因地下室結構設計及施工方式爭議停滯，原訂明年5月完工的進度恐受影響。縣長饒慶鈴今天前往工地會勘表示，縣府決定將爭議交付仲裁，釐清設計、施工及契約責任，仲裁結果預計6至8個月出爐，待爭議解決後再依結果推進工程，盼能盡速復工。

饒慶鈴由副縣長王志輝陪同會勘時表示，停車場工程涉及專業技術問題，必須先釐清爭議、確認責任，才能作為後續施工的依據。縣府決定朝合意仲裁方向處理，希望透過專業、公正的程序找出可執行的解決方案，同時兼顧工程品質、結構安全及縣民權益。

停五立體停車場位於市區新生路與南京路口，總經費約7億元，其中中央補助3億元、縣府自籌4億元，規畫結合停車空間、商場及社會福利設施，原本希望藉此紓解市中心停車需求，並帶動周邊商圈及公共服務機能。

工程於去年2月開工，原訂今年5月完工，但施工期間，縣府與統包廠商對地下室結構設計、施工方式，以及是否符合統包需求書等問題看法不同，導致工程進度停滯，無法如期完成。

雙方先前曾透過行政院公共工程委員會履約爭議調解程序尋求解決，雖提出調解建議，最後仍未能達成共識。縣府表示，工程會建議改循仲裁方式處理，因此決定進一步透過仲裁釐清雙方責任。

縣府指出，後續將在仲裁程序中提出契約、設計及工程審查等相關資料，針對爭議充分說明；同時盤點後續工程銜接作業，持續做好工地安全維護，盡量降低工程停滯對周邊居民、商家及交通的影響。待仲裁結果出爐後，將依結果及契約規定辦理後續事宜，並盡速推動復工。

台東市新生路停五立體停車場工程因地下室結構設計及施工方式爭議停滯，原訂今年5月完工的期程已延誤，後續將待仲裁釐清爭議後再推進工程。聯合報系資料照
台東市新生路停五立體停車場工程因地下室結構設計及施工方式爭議停滯，原訂今年5月完工的期程已延誤，後續將待仲裁釐清爭議後再推進工程。聯合報系資料照

停車場 台東 饒慶鈴

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