台東「公道伯、公道嬸」出手！去年622件調解成立

民眾遇上鄰里糾紛、車禍或其他爭議，不一定都得走上法院。台東縣去年共受理827件調解案件，其中622件調解成立，成立率約75.2%。縣長饒慶鈴今天頒獎表揚服務30年的卑南鄉調解委員陳世揚，以及7名轉介調解案件績優員警，肯定他們協助民眾化解紛爭、維護地方和諧的付出。

縣府今天上午舉辦115年調解業務研習暨表揚大會，由饒慶鈴主持，各鄉鎮市調解委員會主席、秘書、委員及公所民政課長等百餘人出席。饒慶鈴表示，面對日益複雜的社會環境，調解是民眾解決紛爭的重要管道，調解委員運用人生經驗與專業，協助雙方溝通，減少衝突，也讓民眾有機會透過較即時的方式處理爭議。

這次獲表揚的資深調解委員陳世揚，已在卑南鄉服務30年；另有7名員警因轉介調解案件超過50件獲獎，包括縣警察局交通警察隊交安組警員梁雅淳，以及台東交通小隊警員田珮欣、吳凱豐、李建群、陳柏豪、葉育岑及蔡雅婷。

績優鄉鎮市調解委員會方面，第一名為台東市，第二名卑南鄉，第三名池上鄉。除表揚績優人員及單位，這次研習也安排多項實務課程。縣府與法務部合辦活動，邀請汽車交通事故特別補償基金專員講解強制汽車責任保險如何保障車禍受害人，並由金融消費評議中心副理許朕翔說明金融消費權益。

另安排社會處及衛生局介紹脆弱家庭服務與社區心理衛生中心資源，盼提升調解委員及承辦人員的專業知能，讓民眾遇到爭議時，能獲得更適切的協助。