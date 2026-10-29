台東2027跨年 首波藝人名單彭佳慧、徐佳瑩等4名

台東縣政府公布「2027台東跨年—東漂去旅行」首波演出藝人，包括韋禮安、蔡健雅、彭佳慧、徐佳瑩，多數歌手將以Full Band形式演出，並規劃40分鐘以上的演出內容。

台東縣政府文化處藝文推廣科長廖蕭龍笙今天告訴中央社記者，「東！帶我走」演唱會引發全台關注，縣政府持續以音樂為核心，結合台東自然景觀與旅遊魅力，邀請全國民眾到台東跨年，感受不一樣的歲末旅行。

他表示，「2027台東跨年—東漂去旅行」首波卡司，集結韋禮安、蔡健雅、彭佳慧、徐佳瑩4大金曲級實力唱將，多數歌手將以Full Band形式演出，並規劃40分鐘以上的演出內容，讓歌迷不用趕場，就能沉浸在完整的音樂饗宴中。

廖蕭龍笙表示，這波藝人各具特色，韋禮安期待與台東歌迷一起大合唱，更希望帶著音樂夥伴準備翻唱歌曲，打造一場浪漫大歌廳；蔡健雅則說自己「年紀大了」，不愛趕場奔波，希望與樂手準備完整演出，享受音樂的鋪陳與層次。彭佳慧剛完成出道30週年演唱會，這次將首度登上台東跨年舞台，並期待與現場觀眾互動；即將發行新專輯的徐佳瑩，也預告將把新歌帶到台東與歌迷分享，令人期待。

他表示，「2027台東跨年」將於12月31日在台東市國際地標登場，由台東縣政府主辦、三立電視製播。台東縣政府邀請全國民眾提早規劃歲末行程，來台東聽音樂、看風景、體驗在地人情味，在金曲級歌聲陪伴下告別2026、迎接2027，一起「東漂去旅行」。