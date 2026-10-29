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薔琵颱風海水倒灌！台東海濱公園公廁淤沙停用至11月10日

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
薔琵颱風過後，台東海濱公園國際地標部分道路仍堆積砂石，縣府提醒民眾行經時留意路況，騎乘機車或自行車應減速慢行。記者尤聰光／攝影
薔琵颱風過後，台東海濱公園國際地標部分道路仍堆積砂石，縣府提醒民眾行經時留意路況，騎乘機車或自行車應減速慢行。記者尤聰光／攝影

薔琵颱風挾帶強勁風浪襲擊台東，海水倒灌將大量泥沙沖進台東海濱公園公廁，造成廁所內部淤積，部分水電設施也受到損壞。台東市公所持續進行清理及修復作業，公廁預計暫停開放至11月10日，期間也將清除遭沙石堵塞的大排、整理岸邊環境，逐步恢復公園原有面貌。

颱風過後，海濱公園部分區域仍可見泥沙堆積，除了公廁內部需要清除淤泥，排水大排也有沙石堵塞情形，部分道路同樣受到影響。市公所將持續清理相關區域，並進行公廁設施檢修，希望盡速恢復環境整潔及使用功能。公廁暫停開放期間，民眾如有如廁需求，可前往國際地標旁的白屋公廁使用，避免臨時找不到如廁地點。

另縣府也提醒，海濱公園國際地標部分道路仍有砂石堆積，清理工作尚未完成，民眾前往運動、散步或遊憩時，應留意路面狀況，避免踩到沙石而滑倒；騎乘機車或自行車經過相關路段時，也應減速慢行、小心通過，尤其轉彎及路面不平處更要提高警覺，以維護自身安全。

颱風過後的環境復原仍需時間，民眾前往海濱公園活動時，應配合現場管制及安全提醒，待清理與修復完成後，再安心使用相關設施。

薔琵颱風挾帶強勁風浪，海水倒灌將大量泥沙沖進台東海濱公園公廁，造成內部淤積及部分水電設施受損，預計暫停開放至11月10日。記者尤聰光／攝影
薔琵颱風挾帶強勁風浪，海水倒灌將大量泥沙沖進台東海濱公園公廁，造成內部淤積及部分水電設施受損，預計暫停開放至11月10日。記者尤聰光／攝影

台東海濱公園國際地標旁排水大排遭砂石堵塞，工程人員持續進行清理作業，盼逐步恢復排水功能及公園環境。記者尤聰光／攝影
台東海濱公園國際地標旁排水大排遭砂石堵塞，工程人員持續進行清理作業，盼逐步恢復排水功能及公園環境。記者尤聰光／攝影

薔琵颱風挾帶強勁風浪，海水倒灌將大量泥沙沖進台東海濱公園公廁，造成內部淤積及部分水電設施受損，預計暫停開放至11月10日。記者尤聰光／攝影
薔琵颱風挾帶強勁風浪，海水倒灌將大量泥沙沖進台東海濱公園公廁，造成內部淤積及部分水電設施受損，預計暫停開放至11月10日。記者尤聰光／攝影

薔琵颱風 台東 公廁

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