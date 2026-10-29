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印尼新住民組志工隊傳愛 為偏鄉身障者護足

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東縣新心好客關懷協會理事長陳琳達（後）在新住民關懷網絡會議中，分享自己從印尼來台生活、走過家庭變故到投入公益服務的經歷，並成立志工隊為偏鄉長者及身障者提供足部護理服務。圖／台東縣服務站提供
台東縣新心好客關懷協會理事長陳琳達（後）在新住民關懷網絡會議中，分享自己從印尼來台生活、走過家庭變故到投入公益服務的經歷，並成立志工隊為偏鄉長者及身障者提供足部護理服務。圖／台東縣服務站提供

印尼遠嫁台灣的陳琳達，在台生活期間曾經歷家庭劇變，但靠著毅力及地方善心人士的協助度過難關。如今她行有餘力，不僅成立「足部護理志工隊」，長期為偏鄉身障者提供指甲修剪、足部護理等服務，並成立「新夢舞團」，透過藝術交流，讓不同文化擦撞出美麗火花。

移民署南區事務大隊台東縣服務站為協助新住民適應在台生活，經常舉辦關懷網絡會議討論如何整合地方資源，提供新住民家庭更完善支持，近日安排台東縣新心好客關懷協會理事長陳琳達分享經歷，她曾經需要別人伸出援手，現在帶著志工走進偏鄉服務長者和身障者。

陳琳達嫁來台灣後家逢變故，不但需照顧因意外失去自理能力的丈夫，還要扛家計重擔，但她在善心人士協助下走出陰霾後自立自強，決定把得到的幫助再傳遞出去，先後成立「足部護理志工隊」及「新夢舞團」，讓更多有需要的人也能感受到溫暖。

「我曾在風雨中尋找援助，如今希望成為能替別人撐傘的人」陳琳達說，這份從生命經驗中長出的力量，盼鼓勵新住民成為社區裡提供支持、陪伴他人的一分子。

台東縣服務站主任林明道表示，新住民家庭面臨的問題往往不只單一面向，需要不同單位彼此聯繫、共同協助，讓服務不只停留在會議討論，而真正進入家庭與社區，陪伴新住民在台東安心生活。

印尼 新住民 志工 偏鄉 身障者

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