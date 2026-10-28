薔琵巨浪掀翻吊車！台東富岡漁港清障完成 綠島、蘭嶼明天復航

琵颱風重創台東富岡漁港，一部大型吊車23日遭巨浪打翻落海，造成航道受阻，影響台東往返綠島、蘭嶼的海上交通。縣府今天表示，經施工團隊連日搶修，已於下午完成落海吊車及相關礙航物清除，客船預計明天恢復航行，綠島、蘭嶼航班也將陸續復航。

富岡漁港是台東往返綠島、蘭嶼的重要交通樞紐，也是漁船進出作業的重要港口。事故發生後，縣府立即啟動應變機制，協調船運業者暫時改由成功漁港進出，並安排富岡漁港與成功漁港間免費專車接駁，降低對離島居民、旅客及漁民的影響。

由於落海吊車體積龐大，打撈作業須動用大型起重船及潛水人員，縣府協調調度工作船自高雄出發。施工團隊24日港區解除管制後，隨即安排潛水人員下水勘查，確認吊車位置及水下障礙物分布，並設置浮標提醒往來船舶注意安全。

大型起重船歷經兩天航行，27日下午抵達富岡漁港，施工團隊隨即展開攔油索布設、吊裝及水下構件切割等作業。由於吊車落海位置水深最深約6公尺，水下環境複雜，施工須配合海象及潛水條件，團隊日夜接續作業，終於在今天下午完成水下清障。

縣府表示，感謝施工團隊及相關單位投入，也感謝客船、漁船業者與離島居民的配合。隨著礙航物清除完成，富岡漁港客船航行預計明天上午恢復，離島交通可望回歸正常。

縣府公布明天復航班次，台東富岡往返綠島共5航次，由天王星21號行駛，其中上午8時加開綠島往富岡航班，富岡往綠島為上午9時30分，綠島往富岡為上午10時30分，下午另有1時30分富岡往綠島、2時30分綠島往富岡航班。

台東富岡往返蘭嶼則安排2航次，由凱旋9號行駛，上午9時由富岡出發前往蘭嶼，下午1時由蘭嶼返回富岡。原訂凱旋12號執航，改由運能較大的凱旋9號替代，業者及旅客仍應留意船班資訊與現場公告。