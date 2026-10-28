花蓮果菜批發市場擴建工程延宕 縣府助排除復工障礙

花蓮果菜批發市場擴建工程延宕，肇因花蓮縣蔬菜運銷合作社與營造廠商發生工程履約爭議，縣府表示，協助協調並已委託專業建築師完成評估及籌措相關預算，盼能早日恢復施工。

花蓮縣蔬菜運銷合作社果菜拍賣市場民國82年啟用至今，整體環境過於老舊，雖有檢修但仍不敷使用，因而向中央提出擴建規劃書。自107年7月30日動工，原訂109年6月完工，因工程履約爭議而未能確定竣工，延宕計畫執行進度，經各方協調多次仍未能排解爭議。

花蓮縣政府農業處說明，花蓮果菜批發市場擴建計畫總經費為新台幣1億元，其中花東基金補助6520萬元、農業部農糧署補助1304萬元、縣府補助869萬元，以及花蔬自籌1307萬元。此案由縣府協助申請相關補助經費，再補助花蔬辦理工程，期望透過市場設施擴建，提升農產品集貨、交易及運銷服務功能，提供農友更完善的運銷環境。

縣政府農業處指出，工程原訂於109年完工，然而施工期間因工程進度落後及履約爭議，花蔬於111年初與營造廠商終止契約，雙方後續進入民事訴訟程序。

縣府在工程發生延宕後，即多次邀集花蔬及營造廠商召開協調會議、辦理現場會勘，並針對工程問題提供改善建議，同時透過採購申訴審議委員會協助調解，提出相關調解建議，期盼雙方能透過協商解決爭議，儘早恢復施工。

然而，由於本案涉及工程瑕疵認定、履約責任及後續修復等問題，雙方對調解條件未能取得共識，最終循司法途徑處理。縣府尊重契約雙方依法釐清責任，也理解花蔬對工程品質及後續使用安全的審慎考量，但工程長期停滯，不僅影響市場設施完善，也不利於農產品運銷環境改善，因此持續協助尋求可行的復工方案。

縣府進一步說明，雖然本案因民事訴訟及法院證據保全程序，現階段尚無法恢復施工，但縣府並未因此停止相關協助工作。除主動委託專業建築師完成復工費用評估，並以縣府自有預算籌措復工經費外，也積極出席法院安排的工程鑑定協調會議，持續掌握案件進度，同時逐季追蹤市場建物維護管理情形，兼顧現有設施安全及後續復工需求，為未來工程恢復施工預作準備。

農業處長陳淑雯強調，果菜批發市場是花蓮農產品運銷體系的重要一環，攸關農友權益及地方農業發展，縣府高度重視後續復工事宜。未來將持續與花蔬保持溝通，積極協助處理後續工程相關問題，並就復工所需經費及工程推動方式預作準備，促使工程早日恢復施工。