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基隆16公民團體提12項訴求 邀市長參選人簽署

中央社／ 基隆28日電

基隆16個公民團體今天在市府門口舉行記者會提出4大願景、12項訴求，邀請3名市長參選人簽署回應，市府秘書長謝孝昆及民進黨市長參選人童子瑋競辦主任吳挺鋒到場收下承諾書。

4大願景包含永續的城市、照顧人的城市、扎根教育的城市、有未來的城市，12項政策訴求則包括四接開發監督、職安與降災政策落實、教育預算監督與午餐品質升級、財政紀律與永續發展等。

活動發起人王醒之表示，參選人開出競選支票，但往往由第2代、第3代，甚至環境在承擔兌現。城市需要的不再只是政治人物開支票，而是市長參選人提出永續觀點的治理政見。

王醒之表示，基隆過去幾個月在選舉政見上，未見參選人面對財政排擠問題提出永續看法，只看到為了搶選票，不斷大量撒幣開出政見支票，卻說不清楚由誰兌現，讓許多市民不解。

王醒之說，這次行動除提出「政治契約」，也訂出邀請參選人親筆簽署回應期限，預計於11月8日上午在基隆市議會多媒體簡報室舉辦「基隆公民政治共學」集會，邀請參選人到場回應，並於會後公布簽署結果。

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