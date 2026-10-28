台東農損救助受理至11月9日 百香果每公頃最高19.5萬元

薔琵颱風帶來強風及焚風，造成台東部分農作物落果、枝葉受損，農業部已公告部分地區及品項可申請農業天然災害現金救助及低利貸款，即日起至11月9日受理申請。其中，百香果每公頃救助額度最高19萬5000元，番荔枝及臍橙每公頃9萬5000元，香蕉每公頃8萬元，符合條件的農友可向受災土地所在地公所提出申請。

縣府農業處表示，本次公告救助品項包括全縣番荔枝及香蕉；成功鎮、東河鄉的臍橙；以及太麻里、金峰、大武、東河、成功、長濱及達仁等7個鄉鎮的洛神葵，另有太麻里鄉百香果。各項現金救助額度依公告標準辦理，洛神葵每公頃4萬1000元，百香果每公頃19萬5000元。

救助對象須符合相關規定並實際從事農業生產，農作物損失率原則上須達20%以上，經公所勘查及審查符合資格後，才能依公告額度核定救助。

農友申請時，須準備身分證、印章、存摺、土地所有權或合法使用證明文件，例如土地謄本、租賃契約等，並備妥農作物受災照片，在11月9日前向受災土地所在地公所提出申請。若有復耕資金需求，也可依規定申請農業天然災害受災證明書，再向貸款經辦機構辦理低利貸款。

縣府提醒，部分作物受到強風、焚風及鹽沫影響，災損可能在颱風過後才逐漸顯現。尚未列入此次公告的作物，農友也應儘速利用農業部「農產業天然災害現地照相APP」拍照存證，並向土地所在地公所通報受災地點、作物種類及損害情形，後續若經農業部增列公告，再依規定期限申請救助。已列入本次公告的品項，則應把握期限提出申請，避免逾期影響權益。