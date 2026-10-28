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氣候變化、產量減少仍拚品質 台東關山蜂蜜全國評鑑摘雙獎

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣關山鎮公所舉辦「蜂耀關山」蜂蜜產業行銷推廣活動，安排不同蜜源蜂蜜風味品嘗及特等獎龍眼花蜂蜜水試飲，讓民眾認識關山蜂蜜的香氣與特色。圖／關山鎮公所提供
台東縣關山鎮公所舉辦「蜂耀關山」蜂蜜產業行銷推廣活動，安排不同蜜源蜂蜜風味品嘗及特等獎龍眼花蜂蜜水試飲，讓民眾認識關山蜂蜜的香氣與特色。圖／關山鎮公所提供

台東縣關山鎮養蜂品牌「蜂之饗宴」在115年全國龍眼蜜評鑑中傳出捷報，龍眼花蜂蜜拿下特等獎，荔枝花蜂蜜也獲頭等獎。關山鎮公所今天舉辦表揚及推廣活動，由鎮長彭成豐率隊頒匾祝賀，並透過蜂蜜風味品嘗及蜂蜜水試飲，邀請民眾認識關山在地蜂蜜。

彭成豐表示，關山擁有豐富農業資源，農特產品背後是農民多年累積的經驗與對品質的堅持。此次「蜂之饗宴」獲得全國評鑑肯定，除了是對蜂蜜品質的認可，也讓更多人看見關山蜂產業的特色，希望透過推廣活動，帶動民眾關注及支持在地農產品。

「蜂之饗宴」此次在全國評鑑中以兩款蜂蜜獲獎，展現蜂農在養蜂技術及產品品質上的努力。關山鎮公所表示，希望藉由公開表揚及行銷活動，讓得獎成果不只停留在獎項，也能進一步提升地方品牌知名度，增加消費者對關山蜂蜜的認識。

品牌負責人童富榮表示，近年受到天候及環境變化影響，蜂蜜產量減少，養蜂工作面臨不少挑戰。即使如此，仍希望兼顧蜂蜜品質與環境生態，持續精進養蜂方式，讓消費者透過產品感受到蜂農的用心，也讓在地品牌能長久經營。

活動現場安排不同蜜源蜂蜜的風味測驗，介紹各種蜂蜜的香氣與特色，並提供特等獎龍眼花蜂蜜水試飲，讓民眾透過品嚐認識蜂蜜風味。副縣長王志輝也出席活動，表示盼透過公私部門合作及產業交流，持續推廣關山蜂蜜，讓得獎榮耀成為地方農產行銷的助力。

「蜂耀關山」蜂蜜產業行銷推廣活動，安排不同蜜源蜂蜜風味品嘗及特等獎龍眼花蜂蜜水試飲，讓民眾認識關山蜂蜜的香氣與特色。圖／關山鎮公所提供
「蜂耀關山」蜂蜜產業行銷推廣活動，安排不同蜜源蜂蜜風味品嘗及特等獎龍眼花蜂蜜水試飲，讓民眾認識關山蜂蜜的香氣與特色。圖／關山鎮公所提供

台東 蜂蜜

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