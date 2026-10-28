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綠島又見綠鬣蜥！居民憂已繁殖：別讓外來種毀了生態

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
由於外來種可能威脅島上原生生態，居民盼相關單位盡速捕捉並釐清來源。圖／王姷力提供
由於外來種可能威脅島上原生生態，居民盼相關單位盡速捕捉並釐清來源。圖／王姷力提供

台東綠島又出現綠鬣蜥！近日有民眾在柚子湖一帶發現一隻體型不小的綠鬣蜥，牠甚至爬到岸邊曬太陽，因為太過顯眼，引來民眾一路追看，直到牠爬上樹才停下。綠鬣蜥近年在台灣本島造成農作物損害，也被擔心威脅原生物種，消息傳開後，島上居民憂心外來種可能影響綠島生態，盼縣府儘快處理，並查明牠如何出現在島上。

縣政府表示，約3、4年前曾接獲綠島民眾通報發現綠鬣蜥，當時隔了幾個月又傳出遭移除，此後多年未再接獲相關消息。研判這次發現的個體應是不同個案，雖不排除是先前個案留下的後代，但也可能是新出現的個體，將盡速派員登島，並專家及公所合作處理。

綠島居民、縣議員王姷力表示，過去機場附近曾出現綠鬣蜥，後來已被捕獲，近日又在道路旁發現蹤影，令人擔心是否已有其他個體，甚至形成族群。她已向縣府農業處反映，希望相關單位儘快採取行動，避免外來種持續擴散，衝擊綠島原本就相對脆弱的自然環境。

有居民認為，眼前應先設法捕捉已出現的個體，但更重要的是防止綠鬣蜥再被帶進島上，未來應加強搭船及搭機相關檢查。也有居民懷疑可能涉及人為帶入或棄養，認為若查證屬實，應依法處理。

綠島居民強調，島上生態環境珍貴，若外來種建立族群，後續移除恐更費力，盼相關單位盡快掌握數量、確認來源，避免綠鬣蜥在島上擴散。

綠島近日再度發現綠鬣蜥，體型醒目，引起居民關注。圖／王姷力提供
綠島近日再度發現綠鬣蜥，體型醒目，引起居民關注。圖／王姷力提供

綠鬣蜥 綠島 生態 台東 外來種

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