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外觀、味值、抗病害全面大提升 花蓮廠推新米種「花蓮27號」

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部花蓮區農業改良場歷經多年育種，培育水稻新品種「花蓮27號」，今於農業部舉辦新品種發表暨技術移轉簽約記者會。記者李柏澔／攝影
農業部花蓮區農業改良場歷經多年育種，培育水稻新品種「花蓮27號」，今於農業部舉辦新品種發表暨技術移轉簽約記者會。記者李柏澔／攝影

為提升國產稻米品質及產業競爭力，農業部花蓮區農業改良場歷經多年育種，培育水稻新品種「花蓮27號」，今於農業部舉辦新品種發表暨技術移轉簽約記者會，「花蓮27號」無論在外觀、味值以及抗病害方面，都優於母本的台稉16號及父本的日本越光米。

花蓮27號以花蓮本地優良品種台稉16號為母本、日本越光為父本進行雜交選育，育種方向著重米質改善與田間適應性。新品種除具有較大的米粒特性，在味度分析、熟飯品質及稻熱病抗性檢定方面亦展現特色。

花蓮農改場表示，花蓮27號在米粒外觀與食味分析上表現亮眼，白米千粒重達21.3公克，明顯高於台稉16號的19.4公克，以及越光米的19公克。而剛煮好時的味度值達85.5，優於台稉16號的84與越光米的82.8；即便保溫長達12小時，其味度值仍維持在83.5的高水準，高於台稉16號的82、越光米的79.8。

花蓮農改場指出，面對高溫氣候與病害挑戰，品種抗性是穩定產量的關鍵，在稻熱病抗性檢定中，雙親「台稉16號」與「越光米」皆為感病（S），而「花蓮27號」則成功表現出抗病（R）等級，抗性顯著優化，這項優勢有助於農友減少田間農藥施用，兼顧環境友善與食品安全。

今記者會中，花蓮農改場與富里鄉農會、吉安鄉農會及樂米穀場股份有限公司完成技術移轉簽約，將透過品種推廣、契作生產及品牌通路合作，推動花蓮27號進入消費市場，拓展國產優質米的應用與銷售機會。

花蓮 稻米 農業部

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