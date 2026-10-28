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曾為照顧失能配偶扛家計 印尼新住民在台東組志工隊助人

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣新心好客關懷協會理事長陳琳達在新住民關懷網絡會議中，分享自己從印尼來台生活、走過家庭變故到投入公益服務的經歷，並成立志工隊為偏鄉長者及身障者提供足部護理服務。圖／台東縣服務站提供
台東縣新心好客關懷協會理事長陳琳達在新住民關懷網絡會議中，分享自己從印尼來台生活、走過家庭變故到投入公益服務的經歷，並成立志工隊為偏鄉長者及身障者提供足部護理服務。圖／台東縣服務站提供

為協助新住民適應在台生活，移民署南區事務大隊台東縣服務站昨舉辦新住民關懷網絡會議，邀集政府機關及民間團體代表參與，透過政策宣導與經驗交流，討論如何整合地方資源，提供新住民及其家庭更完善的支持。會中也安排台東縣新心好客關懷協會理事長陳琳達分享自身經歷。

從曾經需要別人伸出援手，到自己帶著志工走進偏鄉，為長者和身障者提供足部護理服務，來自印尼的陳琳達，在台東走出一條回饋社會的路。她曾因家庭遭逢變故，一邊照顧意外後失去自理能力的配偶，一邊承擔家計，走過人生低潮後，決定把自己得到的幫助傳出去，讓更多有需要的人也能感受到溫暖。

陳琳達在台生活期間歷經家庭劇變，靠著自己的毅力及地方善心人士協助，逐步度過難關。回頭看這段經歷，她選擇不只停留在接受幫助，更成立「足部護理志工隊」，長期為偏鄉長者及身障者提供指甲修剪、足部護理等服務，並成立「新夢舞團」，透過藝術交流讓不同文化有更多相遇的機會。

她分享，自己曾在風雨中尋找援助，如今希望成為能替別人撐傘的人。這份從生命經驗中長出的力量，也讓新住民不只是被照顧的對象，更能成為社區裡提供支持、陪伴他人的一分子。

台東縣服務站主任林明道表示，新住民家庭面臨的問題往往不只單一面向，需要不同單位保持聯繫、共同協助，讓服務不只停留在會議討論，而能真正進入家庭與社區，陪伴新住民在台東安心生活。

移民署南區事務大隊台東縣服務站舉辦新住民關懷網絡會議，邀集政府機關及民間團體代表交流，盼透過跨單位合作整合地方資源，提供新住民及其家庭更完善的支持。圖／台東縣服務站提供
移民署南區事務大隊台東縣服務站舉辦新住民關懷網絡會議，邀集政府機關及民間團體代表交流，盼透過跨單位合作整合地方資源，提供新住民及其家庭更完善的支持。圖／台東縣服務站提供

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