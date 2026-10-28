基隆表揚20名績優長照人員 邱佩琳以母親摔倒經歷致敬：有溫度的力量

基隆有1千多名長照人員，但要服務1萬多人，市政府昨表揚20名績優長照人員，獲獎者背後都有照顧的感人故事，副市長邱佩琳分享去年母親在浴室裡摔跤後，記憶力就差很多，現在已有固定的職能治療師，非常有耐心且專業陪伴，讓長者開心地笑了，也讓家人可以安心去上班。她致敬第一線的長照英雄，傳遞有溫度的照顧能量。

20位績優人員分別獲得「優質專業類」、「知心個管類」、「暖心照顧類」、「給力行政類」及「楷模志工類」五大獎項，肯定他們在專業服務、個案管理、日常照顧、行政支援及志願服務等不同領域的努力與貢獻，也展現基隆長照團隊專業與溫暖兼具的服務精神。

獲得「暖心照顧類」獎項的照顧服務員林雪娥，投入長照服務已7年，她曾服務一位輕度失智奶奶，為了讓奶奶有更多生活體驗，利用空閒時間學習拉密桌遊、芳療手工皂及日本和諧粉彩，陪伴奶奶完成一幅夕陽作品。奶奶看著自己的作品，驚喜地說：「我都快忘了自己還能做這麼漂亮的事」她透過陪伴與鼓勵協助長輩找回自信與生活中的亮點。

「知心個管類」獲獎者林璟宇個案管理員，多年投入長照服務，他努力重新建立阿公阿嬤的生活步調，陪著服務對象及家屬走過不同階段，他說，長照不只是提供服務，更是陪伴彼此成長、為生命故事增添色彩的歷程，「長照人員真的是在做功德」。

衛生局長張賢表示，優質長照服務的背後，是許多不同專業與服務角色共同努力的成果，從照顧管理、個案服務、第一線照顧到行政支援，每一個環節都不可或缺。

基隆市政府昨揚揚20名績優長照人員，獲獎者背後有很多照顧的感人故事。圖／基隆市政府提供

基隆市政府昨揚揚20名績優長照人員，獲獎者背後有很多照顧的感人故事。圖／基隆市政府提供

基隆市府表揚20名績優長照人員，圖左2為林璟宇個案管理員。圖／基隆市政府提供