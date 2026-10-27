基隆暖暖區國道客運改善 基隆客運1061尖峰可增2到3班次

近期因基隆客運部分駕駛員離職，影響1061及1062班次不穩問題，基隆市政府日前邀相關單位共同研商，基隆客運允諾調度人力，穩定現有班次，並提出優化路線計畫，1061可在尖峰時段再增加2到3班次服務，強化尖峰時段通勤疏運量能。

市府交通處表示，近期因基隆客運部分駕駛員離職，影響1061及1062班次不穩問題，市長謝國樑特別指示交通處積極協調處理。基隆市政府交通日前邀請立委林沛祥國會辦公室、交通部公路局、台北區監理所、台北市區監理所、新北市政府交通局及基隆汽車客運共同研商。

基隆客運允諾調度人力，穩定現有班次，並計畫尖峰時段再增加2到3班次服務，強化尖峰時段通勤疏運量能。

市府交通處長陳耀川表示，會中基隆客運將提出路線優化方案，提高班次效率及輸運量能，並盡速提報公路主管機關審核。交通處同時也請立委林沛祥持續追蹤公路監理單位與客運業者。

交通處表示，市府非常重視市民通勤需求，基隆客運提出優化路線可增加班次方案，程序面將由公路單位與地方政府共同協助辦理，特別感謝立法委員林沛祥以及市議會暖暖區議員的關心，本府將持續積極促成增班方案。