太管處與同禮部落協會簽署MOU 共築永續發展新願景

太管處與花蓮秀林鄉同禮部落等協會簽署「推動山域協同維護與永續合作備忘錄」，結合國家公園管理專業與部落在地智慧，共同開啟震後山林復育、步道維護與永續治理的全新里程碑。

內政部國家公園署太魯閣國家公園管理處今天表示，26日在太魯閣遊客中心前廣場，與「花蓮縣秀林鄉同禮部落自然生態自治協進會」及「花蓮縣原住民部落永續發展協會」簽署「推動山域協同維護與永續合作備忘錄（MOU）」，在秀林鄉代理鄉長孔文吉的見證下，由處長劉守禮與理事長葉學武、陳聖華共同簽署。

太魯閣國家公園轄內的大同、大禮部落，不僅具備深厚的原住民族傳統文化，也是園區內重要登山基地與山林教育亮點。

太管處表示，大同、大禮地區是震後復原工程中首個開放的區域，為維護山域安全，近期已透過限制性招標洽請這兩個在地協會承辦「協同維護工作」，負責砂卡礑林道、立霧山及千里眼山相關步道的維護。

為了進一步強化震後山域環境安全與防災韌性，太管處積極與在地部落深化合作，這次簽署合作備忘錄涵蓋4大核心領域，包括山域環境與安全維護，落實山徑維護、災害應變、淨山與外來種清除；文化與生態保育，結合部落傳統生活智慧及原住民族生態知識，促進交流合作並協同進行自然資源監測；部落永續發展，持續培力部落，共同推動低碳生態旅遊與山林教育，兼顧生態保育與部落發展；協同防災應變，建立山難協勤與災害通報應變機制，全面提升山域防災韌性。

太管處表示，將持續與部落並肩前行，在尊重傳統文化、兼顧生態保育與部落永續發展的前提下，落實公私協力共同治理山林的方向，共同為太魯閣國家公園奠定永續共榮的堅實基石。