一條巷子分兩個鄉市！花蓮門牌混亂多年…縣府承諾1個月會勘

花蓮市與吉安鄉交界部分巷弄，出現同一條巷子前段屬花蓮市、後段卻是吉安鄉的情況，讓民眾難以辨識行政區域，也引發災害發生時延誤救援的疑慮。國民黨籍花蓮縣議員徐子芳今天在縣政總質詢要求縣府1個月內會勘、提出改善方案，民政處允諾將邀集相關公所及戶政事務所釐清。

徐子芳指出，地址是郵件投遞、物流配送、尋找住家及緊急報案的重要依據，但花蓮市、吉安鄉交界部分地區，卻有同條巷弄的門牌分屬不同鄉市的情形，不僅讓居民難以判斷行政區域，也可能影響導航定位、公共服務及緊急救援效率。

她表示，目前建國路350巷、370巷及延平街部分巷弄，都有花蓮市與吉安鄉門牌交錯的問題；花蓮市建國路318巷口沿街門牌也有隸屬吉安鄉的情況，甚至建國路往西跨越鐵軌後，道路名稱就變成吉安鄉建國路一段，讓民眾必須連同鄉市名稱、路名及巷弄資訊一起確認，才能找到正確位置。

徐子芳說，她曾接獲民眾反映，花蓮市與吉安鄉交界處的垃圾清運問題，兩地公所清潔隊互相推諉，讓居民不知道該向哪個單位反映。她認為，除了門牌辨識問題，周邊路燈維護、排水及環境清潔等權責也應一併釐清，因此要求縣府全面盤查交界地區的門牌編排、巷弄標示及定位資料，並在1個月內完成現勘、提出改善措施。

民政處長吳俊毅表示，吉安鄉吉昌村與花蓮市國魂里交界一帶，確實存在門牌混雜情形，而且已經持續多年，行政院雖已於去年通過行政區劃程序法，讓行政區域調整有法源依據，但相關子法仍在修訂中，後續實際執行方式仍待進一步明確。

吳俊毅允諾，民政處將在1個月內邀集花蓮市公所、吉安鄉公所及兩地戶政事務所，盤點並確認門牌問題，如果透過門牌整編就能改善，將優先研議辦理；若兩地公所有意調整行政區域，縣府也會協助推動，盼解決長年困擾居民的地址辨識問題。

花蓮市與吉安鄉交界部分巷弄，出現同一條巷子前段屬花蓮市、後段卻是吉安鄉的情況，讓民眾難以辨識。記者王思慧／攝影