宜蘭擴大免費「皮蛇」疫苗施打對象 80歲以上長者快登記

宜蘭縣補助民眾免費接受帶狀疱疹疫苗接種，第一階段施打因有資格限制，大約僅1千人登記打疫苗，受惠人數不多。縣政府今天宣布擴大接種範圍，凡設籍宜蘭滿6個月的80歲以上長者，自11月2日起開放預約、16日起接種，更多縣民可獲得疫苗保護。

罹患帶狀疱疹（俗稱皮蛇）的民眾痛苦難耐，情況嚴重必須住院，尤其慢性病的高齡長者恐造成性命威脅。宜蘭縣政府今年初在議員建議下展開公費帶狀疱疹疫苗補助計畫，第一階段優先照顧65歲以上長者及55歲以上原住民中，符合健保重大傷病資格或屬於低收入戶、中低收入戶者。

衛生局說，由於第一階段接種對象多為罹患重大傷病者，其評估較為謹慎，因此目前全縣公費帶狀疱疹疫苗累計接種1220劑（第1劑961人、第2劑259人），為持續擴大更多人受惠，縣府決定進行第二階段擴大接種，接種範圍擴大至設籍滿6個月的80歲以上長者，大約2萬2522人。

衛生局參考全縣自111年開始為65歲以上長者注射肺炎鏈球菌疫苗，至今約4成的接種率進行估算，預估約有9000人接種；以完整接種2劑來看，大約需要1萬8000劑，目前庫存足以支應此需求。

衛生局長徐迺維提醒民眾，「皮蛇」帶狀疱疹是由水痘帶狀疱疹病毒引起，只要曾經感染水痘，病毒就會潛伏於體內，並在免疫力下降時再度活化發病，每1000位65歲以上的長者，一年之內發生帶狀疱疹者約有17位，帶狀疱疹疫苗預防效力約可維持10到11年。

衛生局呼籲符合接種疫苗的長者，11月2日起可向戶籍地的鄉鎮市衛生所辦理電話或現場預約，並備妥健保卡及戶口名簿或戶籍謄本以利確認設籍時間。相關資訊可至衛生局官網「帶狀疱疹疫苗專區」查詢，或撥打衛生局防疫專線03-9357011洽詢。

宜蘭縣政府宣布擴大免費帶狀疱疹的接種對象，凡設籍宜蘭滿6個月的80歲以上長者，自11月2日起開放預約、16日起接種，讓更多長者受到疫苗保護。聯合報系資料照