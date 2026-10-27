陳瑩百工百業授證 吳秀華持續勘災

民進黨台東縣長參選人陳瑩昨舉辦「百工百業後援會」授證大會，擔任競選總部主委的前總統蔡英文表示，台東需要一個真正了解台東，能串聯不同資源的縣長，陳瑩服務不分族群，知道如何落實想法。國民黨縣長參選人吳秀華昨則持續到東海岸進行颱風災後會勘，籲中央正視災損，研議提高農損補助，加速救助。

薔琵颱風及焚風造成台東農漁業受損，國民黨縣長參選人吳秀華昨天持續會同議員勘災，實地了解肚臍橙、鳳梨釋迦及大目釋迦等農作物落果災情，並向農民說明，縣府已核定部分農損現金救助及低利貸款項目，也向中央喊話，盼研議提高農損補助額度，加速勘查及救助程序。

國民黨台東縣長參選人吳秀華（右一）前往東海岸勘災，看見滿園落果十分心疼。圖／吳秀華競辦提供

民進黨參選人陳瑩昨天下午則辦百工百業後援會授證大會，蔡英文偕競選總部總幹事劉櫂豪、榮譽顧問賴坤成及總督導莊瑞雄等人出席。

「我真的很了解陳瑩」，蔡英文指自已與陳瑩相識超過廿年，對陳瑩做事認真的態度很清楚，陳瑩雖然是原民立委，服務卻不分族群，當年她在總統任內推動長照政策，背後就有陳瑩一起努力。陳瑩知道台東發展需求，不需要複製其他城市，更知道如何落實想法。

陳瑩向在場企業代表強調，未來絕對不會只服務特定家族，讓少數家族企業或少數外地財團賺錢，而會讓在地每一個人都賺到錢，「我的生意是幫大家做生意，我的事業就是你們的事業」。