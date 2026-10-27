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宜蘭反賄選發誓 出現恐嚇黑函

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭縣公民反賄選、反抹黑聯盟今年再辦「向神明發誓大會」，約廿名參選人報名，部分報名人士竟遭警告不得參與，更有人接到黑函及偽造疏文，恐嚇要求不得參與活動及退選。

聯盟發起人黃章桐昨開記者會，批有心人士擾亂敗壞選風，由於黑函留有指紋，已經向警方報案。

四年前黃章桐選舉時就辦過公民反賄選發誓活動，吸引藍綠候選人參加，今年把反抹黑加入誓詞，訂十一月九日在礁溪鄉三民村天農廟辦「向神明發誓：反賄選、反抹黑大會」，號召候選人宣誓共同打造乾淨清廉選風。

黃章桐說，參選人陸續完成報名，竟遭有心人士惡意阻撓，寄發恐嚇黑函，有某陣營議員參選人及助理施壓、勸退其他候選人，干擾參與。更惡質的是冒用「宜蘭縣公民反賄選、反抹黑聯盟」的名義，偽造寄發所謂「公版疏文」及恐嚇信件給參選人，內容充斥人身攻擊與抹黑，要求不得參加活動及退選，行徑囂張惡劣。

發誓活動見證人之一是三民國小校長曹議鐸，黃章桐說，曹也接獲假冒聯盟地址及姓名寄送的黑函，目的是警告不要管太多，無辜第三者也被波及。

聯盟昨發出嚴正聲明，強調絕不向惡勢力低頭，發誓活動會持續推進。

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