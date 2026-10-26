勘災被問洋流外溢基隆 謝國樑指吊掛鐵皮：以這個優先

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天將與黨籍基隆市長參選人童子瑋在基隆合體，市長謝國樑勘災時，被問及「洋流」外溢基隆，手指吊掛鐵皮現場說，「我們還是要以這個為優先」。

受颱風薔琵帶來強風影響，基隆市獅球路37巷內約20戶停電，經台電公司努力搶修後，於昨天深夜11時許復電，巷內一間民宅大面積鐵皮屋頂遭狂風掀翻，卡在隔壁棟住戶雨遮及電纜間，險象環生，引發周邊居民擔憂。

基隆市政府今天上午調派吊車進駐現場，在狹窄巷弄中，吊臂伸向空中，以吊繩固定巨大鐵皮，工程人員在吊籃中指揮作業，將鐵皮屋頂緩緩吊掛至路面，之後再切割運離現場。

尋求連任的謝國樑受訪說，鐵皮屋頂被強風掀落影響復電進度，獅球路37巷內住戶直到昨天深夜復電，非常感謝台電沒日沒夜努力搶修及里長的協助，鐵皮屋頂在風大雨大時恐提高市民風險，市府會進一步探討。

謝國樑表示，七堵區友二里還有零星住戶未復電，因位處郊區住戶間距離較遠，他會召集住戶在里民活動中心討論，並請工務處及台電前往協助。另尚有路樹倒塌等災情，深美國小、大武崙地區、基隆長庚醫院情人湖院區等地已有包商進場施工，希望能在明天上班前恢復街道環境。